Riprenderà domani mattina la preparazione degli azzurri in vista della prossima gara. Non sono previste giornate di riposo visto che l’Empoli dovrà scendere in campo sabato prossimo, tra l’altro in una gara davvero importante come quella che si giocherà a Verona. Il concetto lo abbiamo espresso diverse volte nelle ultime settimane, ma adesso va indubbiamente rafforzato perché la partita che si giocherà in Veneto è di quelle che potrebbero segnare, da una parte o dall’altra altra, il cammino degli azzurri. Non definitiva, cero, ma importante come poche altre. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di tutti quei calciatori assenti ieri per problematiche fisiche, la sensazione è che potrebbero essere tutti quanti recuperabili ad eccezione di Pezzella e Bastoni. Semmai potrebbe entrare nella lista degli indisponibili, Ebuehi. Sicuramente a disposizione di mister Aurelio Andreazzoli rientrerà Cacace, e quindi Luperto potrà tornare ad agire nella sua abituale posizione di centrale difensivo. Con la gara giocata ieri contro il Milan si è chiuso il girone d’andata, una prima metà di stagione che non può assolutamente essere ritenuta soddisfacente – anche in relazione alle attese estive – fosse solo perché l’Empoli l’ha chiusa al penultimo posto in classifica. Oltretutto questo è uno dei peggiori risultati di sempre dell’Empoli in serie A, guardando al girone d’andata. La partita giocata contro i rossoneri, dalla quale ovviamente non potevano arrivare pretese, come sempre accade quando si vanno ad affrontare blasoni di questa portata, ha di fatto ricalcato un po’ quello che stiamo vedendo da un po’ di tempo a queste parti; un Empoli che non riesce ad essere continuo per tutta la durata della partita. Anche ieri due frazioni di gioco opposte, ed anche se il tecnico non è d’accordo con questa tesi, l’Empoli visto nel primo tempo non può essere assolutamente considerato sufficiente (anche al netto dell’avversario) cosa ben diversa quello visto nella seconda metà di gara dove avrebbe meritato di togliersi almeno almeno la soddisfazione del gol. Indubbio che la Garra messa dai nostri nella ripresa sia quello che sempre vorremmo vedere dalla squadra, e con quell’atteggiamento – specie contro queste squadre – nessuna critica può essere mossa. Ma non è più giustificabile un atteggiamento che non riesca ad essere convincente, e parliamo di atteggiamento, per tutta la durata della partita. La squadra ha tratti riesce ad accendersi ed a far vedere anche delle idee interessanti, ma sono sempre troppi gli errori commessi nel corso del match, con un attacco che fa davvero una fatica tremenda a segnare. Dieci gol in diciannove partite sono un bottino troppo magro e tra le tante cose in cui c’è velocemente da crescere e migliorare, questa è una di non poco conto. Ovviamente, stando alla finestra per quanto il mercato farà cambiare la squadra, c’è necessità che da parte di molti elementi della rosa ci sia una crescita, o per qualcuno che si fermi un involuzione che da qualche giornata sembra in atto. Su tutti Maleh, decantato nelle sue prime apparizioni in maglia azzurra ma adesso in evidente difficoltà e con incertezze che vanno a costare caro, come il mani di ieri. A proposito, cosi ci togliamo subito il dente. A nostro avviso c’è la volontarietà da parte dell’italo-marocchino di andare ad impattare con la mano la sfera, sfera che di fatto sbatte sui famosi polpastrelli al centro di un accesa arringa di mister Andreazzoli nel dopo gara. Siamo con il tecnico in tutto e per tutto sulla gestione del VAR che sta facendo arrabbiare non poco, togliendo ulteriore credibilità al sistema, ma non siamo totalmente con lui sul fatto che quel tocco non fosse punibile con la massima punizione. Altro elemento dal quale ci si deve aspettare di più è Baldanzi. Rischieremo di ripeterci più avanti quando andremo ad analizzare i singoli, ma da un giocatore valutato venti milioni, uomo copertina della squadra, è legittimo aspettarsi altro tipo di prestazione. Perdere col Milan è nell’ordine delle cose, però si può perdere lottando, ma per lunghi tratti non abbiamo lottato, abbiamo aspettato la fine, già sotto di due. Sulla partita c’è poco altro da aggiungere, il pensiero è onestamente più rivolto al futuro e ad una speranza che si possa invertire il trend. La storia ci dice che ci sono squadre che hanno girato con meno di 13 punti e si sono salvate, ma ci sono stati dei cambiamenti forti e radicali. I primi dovranno arrivare dal già citato mercato, i secondo dovranno arrivare da chi sarà ancora al centro del progetto tattico andando ad offrire maggiore continuità prestazionale, e poi anche lo staff tecnico ha il dovere di ricercare maggiori soluzioni e maggiore lucidità, infondendo a tutti quella rabbia vera che fin qui non si è vista granché. Altrimenti l’appuntamento, quello che la società ha sbandierato ai quattro venti in estate, con la faccia di chi già non c’è più, resterà un utopia.

Empoli in campo con il 4-3-1-2: mister Andreazzoli sceglie Gyasi mezzala destra e Luperto come laterale sinistro; in avanti spazio a Baldanzi alle spalle di Cambiaghi e Caputo. Milan in versione 4-2-3-1 con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic dietro a Giroud. Passano undici minuti ed i rossoneri riescono sbloccare la gara: discesa di Leao sulla corsia di sinistra, palla in mezzo per l’inserimento di Loftus-Cheek che di interno piede destro supera di prima intenzione Caprile. Milan avanti. Dall’altra parte ci prova Cambiaghi senza esito. Al 24′ primo cambio per gli azzurri: non ce la fa Ebuehi, dentro Ranocchia con Gyasi che si abbassa sui quattro di difesa. Alla mezzora il Milan trova il modo di raddoppiare: da una azione d’angolo, sulla rovesciata di Loftus-Cheek la palla viene deviata con la mano da Maleh. Questo è ciò che ravvede La Penna al Var. Dal dischetto Giroud realizza la seconda rete. Si va al riposo sulla 0-2. Nella ripresa azzurri in avanti con Baldanzi, che in area riesce a trovare spazio ed a calciare con il destro: blocca a terra Maignan. Sul versante opposto, Loftus-Cheek si accentra e calcia dal limite dell’area senza inquadrare lo specchio della porta. Al 57′ dentro Cancellieri per Baldanzi. Empoli che nella seconda parte di gara alza il proprio baricentro e raggio d’azione per provare a riaprire la gara. Doppio tentativo degli azzurri: su una rimessa laterale offensiva Ranocchia la gira al centro per Cancellieri che ci prova subito, respinta, sulla ribattuta ci prova Cambiaghi che manda alto. Al 69′ calcia dal limite Grassi, si oppone col corpo Theo Hernandez. Mentre al 71′ Cancellieri supera Jimenez, entra in area e impegna Maignan: sulla respinta Caputo tira a botta sicura ma trova una deviazione che vale solo il calcio d’angolo. Fuori Caputo e Grassi, dentro Maldini e Marin. Attacca l’Empoli, si deve difendere il Milan. Cancellieri si accentra e calcia, trovando il muro rossonero, poi sulla palla a spiovente serve un assist per Cambiaghi che calcia di punta per anticipare l’avversario ma trova l’esterno della rete. Al minuto 88 i rossoneri, approfittando degli spazi lasciati dall’Empoli, segnano la terza rete con Traoré. Finisce così, al Carlo Castellani Computer Gross Arena vince il Milan.

Guardando alle prove dei singoli è a Matteo Cancellieri che vogliamo dare la nostra virtuale palma di migliore di giornata. Il suo ingresso da alla sua squadra quella vivacità importante che fin li era mancata. Un cambio dettato sicuramente dal fatto che chi per lui è uscito non stava rendendo, e Matteo ha saputo cogliere (con la squadra che si mette 4-3-3) al meglio questa opportunità. Attacca la profondità e conclude in porta, ma soprattutto davanti c’è maggiore brio e pericolosità. Secondo gradino per il compagno di reparto, Cambiaghi. A Nicolò manca davvero il poter segnare, lo meriterebbe anche solo a titolo personale. Da seconda punta o da esterno da attacco come nella ripresa, risulta sempre uno tra i più intraprendenti, manca però di precisione in fase conclusiva ed è qui che deve fare il salto in avanti. Buona la prestazione di Luperto da terzino sinistro. A lui quindi l’ultimo gradino del nostro podio, evidenziando ancora come Sebastiano abbia saputo interpretare al meglio un ruolo non suo e delicato, concedendo poco da quella parte di campo. Una menzione, visto che parliamo di pochi elementi, va fatta anche alle prestazioni di Walukiewicz e Ranocchia, che portano a casa la cosiddetta pagnotta. Fatichiamo tra gli altri, ad eccezione di Caprile, a trovare sufficienze, con invece un paio di prestazioni da dietro la lavagna. La peggiore è indubbiamente quella di Maleh, giocatore che adesso forse meriterebbe di “tirare il fiato” visto che da alcune gare non pare essere lo stesso di inizio stagione. La gara di ieri dell’ex Lecce è totalmente da dimenticare, il fallo da rigore è ingenuo, e poi il come si lascia sfilare sul contropiede che chiude la gara. Poi c’è la prova opaca di Baldanzi che ne azzecca davvero poche, dimostrando fragilità fisica e poca lucidità in un ruolo dove la fantasia deve essere al potere. Non convince del tutto come Andreazzoli abbia preparato il match, ed anche se alcune scelte iniziali sono quasi obbligate, con il senno di poi si potevano trovare altre soluzioni. Il mister ha però la bravura di saper leggere la gara, e capire come intervenire anche mentalmente, ed il secondo tempo è indubbiamente altra musica. Anche da lui però ci aspettiamo una crescita; il suo trend specifico risulta ancora accettabile con una media punti di 0,87 e tre squadre a far peggio ma questo è in totale discesa e Verona potrebbe raccontare molto.