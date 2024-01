Si è giocata la 19a e ultima giornata del girone di andata che si è aperta con il pareggio tra Bologna e Genoa; vantaggio genoano con il solito Gudmundsson e pareggio della squadra di casa al 95′. Pazza partita tra Inter e Verona con i nerazzurri che conquistano tre punti tra mille polemiche. Vantaggio Inter con Lautaro, pareggio del Verona a dieci minuti dal termine, gol del vantaggio Inter al 93′ con Frattesi con tantissime proteste dei veronesi per una gomitata di Bastoni a un avversario in area di rigore. Al 97′ rigore per il Verona che Henry calcia sul palo. Colpaccio del Monza a Frosinone mentre finisce in parità lo scontro salvezza tra Lecce e Cagliari. Importantissima vittoria di misura del Sassuolo sulla Fiorentina che fallisce un calcio di rigore con Bonaventura. Nelle gare della domenica netta vittoria del Milan al Castellani contro un Empoli sempre più in crisi. Notte fonda anche per il Napoli che viene travolto 3-0 dal Torino e la gara si chiude con la forte contestazione dei tifosi napoletani verso la squadra. Mazzarri confermato dalla società nel dopo gara. Vince la Lazio a Udinese grazie a una rete nel finale di Vecino mentre la Juventus vince ancora in rimonta in pieno recupero dopo essere andata in svantaggio. Salernitana che a inizio secondo tempo è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Maggiore. Pari nel posticipo tra Roma e Atalanta.

Questi i risultati e la classifica:

BOLOGNA-GENOA 1-1

INTER-VERONA 2-1

FROSINONE-MONZA 2-3

LECCE-CAGLIARI 1-1

SASSUOLO-FIORENTINA 1-0

EMPOLI-MILAN 0-3

TORINO-NAPOLI 3-0

UDINESE-LAZIO 1-2

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2

ROMA-ATALANTA 1-1