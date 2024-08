Atraverso la sua pagina instagram, è arrivato il saluto di Cicci Caputo ad Empoli:

“Alla fine è arrivato il momento di salutarci, il mio viaggio in azzurro termina qui mia cara Empoli.

È stata una scelta dolorosa, sofferta ma necessaria per il bene di tutti. Ringrazio la società , il Presidente , là Vicepresidente, tutta la famiglia Corsi e i direttori sportivi Accardi e Gemmi. Ringrazio tutti i mister e i loro staff, tutti i miei compagni di squadra,i magazzinieri e tutte le persone che lavorano per l’Empoli che mi hanno accompagnato in questi anni. Un ringraziamento speciale ai tifosi per avermi accolto e supportato sempre 💙. Non so cosa mi riserverà il futuro ma continuerò a tifare con voi perché per me Empoli è casa.

In bocca al lupo a tutti.

Con affetto il vostro Ciccio”.