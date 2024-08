Potrebbe chiudere l’operazione Walukiewicz-Torino, notizia battuta poche ore fa. Quello che si va ad aggiungere, come appena diramato dai colleghi di Sky, l’arrivo di due contropartite tecniche in casa azzurra, un attaccante ed un difensore. Si parlerebbe nello specifico di un profilo già chiacchierato come Pietro Pellegri, ed una novità come quella del georgiano Saba Sazonov. I due dovrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto, mentre implementiamo che per Walu arriveranno circa 5 milioni di euro.

Di Pellegri abbiamo già avuto modo di scrivere, giocatore in cerca di riscatto dopo che in gioventù era stato bollato come un futuro campione. Fece clamore il passaggio al Monaco a suon di milioni. In serie A ha vanta 66 presenze con 7 gol. Uno quello segnato lo scorso anno, al Milan, in una stagione da più scuri che chiari. Sarà da capire se l’arrivo di Pellegri chiude ad altri profili in attacco, visto che nelle ultime ore si erano intensificati i contatti con la Cremonese per Okereke. E’ comunque sempre un classe 2001, in tempo per riscrivere il suo personale libro.

Sazonov è un classe 2000 tutto da scoprire. Difensore centrale di piede destro aggressivo, imponente fisicamente, abile nell’uno contro uno, nella marcatura a uomo, ed è inoltre assai rapido, nonostante la importante mole fisica. Per lui tredici apparizioni in serie A, tutte concentrate nella seconda parte della passata stagione, con due maglie da titolare. Sotto la Mole si guardava con interesse al giocatore ma, stando ad alcuni colleghi, arriva come il giocatore sia ancora poco maturo per il calcio che conta. E’ cresciuto nello Zenit di San Pietroburgo.

Stando a quanto raccolto, questa maxi operazione con il Torino sembra essere davvero prossima alla chiusura.