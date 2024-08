Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna del Corriere Fiorentino.

“Una giornata storica, a Roma non avevamo mai vinto. Se pensiamo al valore della rosa della Roma e anche al giorno di festa che stava vivendo il popolo giallorosso per la permanenza di Dybala, era impensabile anche solo creare problemi. Invece l’Empoli ha ottenuto un risultato storico, regalando un ora di grande gioco e mettendo in mostra alcune delle sue individualità, una su tutte Fazzini, in cui noi crediamo molto. Alla fine la Roma avrebbe potuto anche pareggiarla, abbiamo sofferto, ma al fischio finale la soddisfazione è stata immensa.”

“Avevamo vinto praticamente in tutti gli stadi più importanti d’Italia: a Milano contro Milan e Inter, a Torino contro la Juventus, a Napoli, Bologna, Bergamo, Firenze, Verona, Genova….ci mancava solo l’Olimpico. Ce la siamo goduta, ma ora dobbiamo voltare pagina. Facciamo tesoro di questo successo, ma da oggi dobbiamo iniziare a lavorare per acquisire la mentalità che serve. Sappiamo che se noi diamo il 105%, possiamo disturbare anche squadre più dotate di noi, ma tutto passa dalla mentalità. Grande merito va a D’Aversa e al suo staff che hanno trasmesso al gruppo l’idea di poter compiere l’impresa. Ora però testa al Bologna”