Ci sarebbe una importante novità di mercato registratasi nelle ultime ore. Stando infatti a quanto asserisce stamane “Il Tirreno”, sulle sue colonne locali, il Torino vorrebbe far sul serio per il difensore polacco Walukiewicz. Il club granata vorrebbe fare un colpo importante in difesa, per puntellare il reparto, ed avrebbe individuato nell’ex Cagliari il giocatore adatto da poter consegnare a Vanoli. Da Torino, sponda granata, arrivano conferme a questo interesse.

Potrebbe non essere quindi da escludere che i due club si incontrino nelle prossime ore – manca sempre meno al gong finale di venerdi sera – per poter ragionare sul discorso. Chiaro è che se l’Empoli dovesse privarsi del polacco classe 2000, vorrà monetizzare l’operazione. Il giocatore potrebbe portare nelle casse di Monteboro 2,5/3 milioni di euro. Altra cosa, se mai si dovesse consumare l’addio, oltre al De Sciglio in arrivo, potrebbe non essere da escludere un’altra mossa in difesa. Vedremo se il club di Cairo affonderà il colpo o meno.