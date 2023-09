Vi abbiamo scritto stamani della cessione ufficiale del centrocampista Nicolas Haas al Lucerna e in serata è arrivato un saluto del giocatore a Empoli attraverso il proprio profilo Instagram:

Caro Empoli, c’è solo una parola che mi viene a mente quando penso a questa meravigliosa città; Grazie. Sono stati 3 anni bellissimi dove mi avete dato la possibilità di crescere e di migliorare ogni giorno. Ma sopratutto mi avete dato qualcos’altro che è ancora più speciale, la sensazione di stare a casa, di essere una famiglia che lotta contro tutte le squadre senza paura! Mi avete insegnato tanto e sono orgoglioso di questi 3 anni a Empoli. Vi mando un grande in bocca al lupo per la stagione, sono sicuro che ci riuscirete anche quest’anno con un tifoso in più dalla Svizzera. Un abbraccio, Nico