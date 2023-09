Andiamo a ripielogare quelli che sono i calciatori dell’Empoli che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettiva nazionali:

Herculano Bucancil Nabian è stato convocato dalla nazionale portoghese Under 20 per le amichevoli contro Polonia (venerdì 8 settembre alle ore 17.00 a Lomza) e Romania (martedì 12 settembre alle ore 17.30 a Santarém).

Tyronne Ebuehi è stato convocato dalla nazionale nigeriana per l’ultima sfida di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro São Tomé e Príncipe in programma domenica 10 settembre alle ore 18.00 al Godswill Akpabio International Stadium di Uyo.

Razvan Marin è stato convocato dalla nazionale romena per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei del 2024 contro Israele (sabato 9 settembre alle 20.45 all’Arena Națională di Bucarest) e Kosovo (martedì 12 settembre alle ore 20.45 all’Arena Națională di Bucarest).

Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino sono stati convocati dalla Nazionale Under 21 del tecnico Carmine Nunziata per le prime sfide di qualificazione all’Europeo del 2025: l’Italia affronterà prima la Lettonia (venerdì 8 settembre allo Stadio Slokas di Jurmala alle ore 16.00 italiane, le 17 locali) e poi la Turchia (martedì 12 settembre alle ore 18.30 italiane, le 19.30 in Turchia, allo Stadio Yeni Sakarya Atatürk di Sakarya).

Etrit Berisha e Ardian Ismajli sono stati convocati dalla nazionale albanese per le prossime due partite di qualificazione agli Europei di Germania 2024 contro la Repubblica Ceca (giovedì 7 settembre alle ore 20.45 alla Fortuna Arena di Praga) e la Polonia (domenica 10 settembre alle ore 20.45 al Air Albania Stadium di Tirana).

Stiven Shpendi è stato convocato dalla nazionale albanese Under 21 per le prime sfide di qualificazione agli Europei 2025 contro l’Armenia (venerdì 8 settembre alle ore 17:00 al City Stadium di Abovyan) e la Romania (martedì 12 settembre alle ore 18.30 all’Elbasan Arena di Elbasan).

Bartosz Bereszynski è stato convocato dalla nazionale polacca per le sfide di qualificazione ai prossimi Campionato Europei contro le Isole Fær Øer (giovedì 7 settembre alle ore 20.45 al PGE Narodowy Stadion di Varsavia) e l’Albania (domenica 10 settembre all’Air Albania Stadium di Tirana).

Antoan Stojanov è stato convocato dalla Nazionale Under 19 bulgara per uno stage di lavoro e una gara amichevole contro la Grecia.