Sono in vendita i tagliandi dello Stadio Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Empoli, ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21.00.

I tagliandi del settore ospiti, a capienza ridotta identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) sono in vendita al prezzo di 23,00 € + 2,00 € di prevendita per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member nei punti vendita Vivaticket e sul portale https://acffiorentina.vivaticket.it/; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si ricorda che che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente, martedì 3 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Firenze se sprovvisti di tagliando.

Acf Fiorentina informa inoltre che la vendita dei tagliandi per i residenti nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa e ai residenti nei comuni di San Miniato, Santa Croce e Castelfranco di Sotto è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo per i possessori della Fidelity Card Empoli Member

Empoli Fc