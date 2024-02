Sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti dello Stadio Arechi di Salerno per la gara Salernitana-Empoli, valida per la ventiquattresima giornata del Campionato Serie A TIM 2023/24 in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20.45.

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 20,00 €, comprensivi di diritti di prevendita, online a questo link e presso i punti vendita TicketOne autorizzati; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di giovedì 8 febbraio ed è libera per tutti tranne che per i residenti nella provincia di Salerno per i quali è necessario essere possessori della fidelity card Empoli Member.

I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Salerno se sprovvisti di tagliando.

Empoli Fc