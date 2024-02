Ovviamente quel che conta nel calcio è sempre ed unicamente il risultato di squadra. Anzi, per certi versi si potrebbe anche dire che avere più giocatori livellati, avere più giocatore a portare gli stessi numeri, potrebbe essere anche un valore aggiunto. C’è però una specifica classifica dei singoli che, dopo ventitré giornate è davvero molto particolare. Parliamo degli assist vincenti, ovvero colui che fornisce il pallone a colui che poi andrà a far gol. Ecco, in questa, non si regista nemmeno un calciatore che sia riuscito a raggiungere quota due.

Sono nove gli assist vincenti complessivi riportati dalla squadra azzurra, e ci sono ben nove calciatori diversi ad avere portato a casa uno. I nomi sono quelli di : Shpendi, Cambiaghi, Fazzini, Ebuehi, Kovalenko, Cancellieri, Bereszynski, Luperto, Grassi. Vedremo se con le prossime giornate, per quanto relativamente conti, l’Empoli avrà un suo “re degli assist”.

Guardando alla serie A, è Giroud quello con più assist vincenti, ben otto. Dietro di lui troviamo l’interista Thuram con sette, poi ci sono cinque calciatori con sei assist.