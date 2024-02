Lento

Parola chiave: continuità. Contro il Genoa è arrivato un pareggio da non disprezzare. Affatto. Per il neo Empoli guidato da mister Davide Nicola si tratta del terzo risultato utile consecutivo. 5 punti in 3 partite ottenuti contro avversari tutt’altro che comodi. Gli stessi rossoblù di Gilardino si sono presentati al Castellani in piena fiducia, esaltati da una striscia di 8 risultati positivi e accompagnati da una tifoseria numerosa e assordante. Eppure, anche al cospetto di un Grifone in forma smagliante, è stato l’Empoli a cercare di fare la partita confermando la crescita e l’atteggiamento propositivo mostrati nelle più recenti apparizioni. Se si eccettua il segmento di partita in cui le sostituzioni poste in atto nella ripresa – in particolare la non felicissima scelta di avvicendare in un colpo solo Zurkowski e Grassi con Destro e Kovalenko, finendo immancabilmente con perdere equilibri e distanze fra i reparti – gli azzurri non hanno quasi mai mostrato di soffrire Gudmundsson e compagnia. Unico dato negativo: lo 0 nella casella dei gol segnati. È capitato troppo spesso entro i nostri confini. Su 12 gare interne disputate gli azzurri hanno segnato appena 8 reti, di cui 6 distribuiti in 2 partite (quelle con Sassuolo e Monza). In ben 8 circostanze, si è abbandonato il Castellani senza veder scuotere la rete avversaria. Un dato sconfortante da invertire al più presto.

Andante

Se nelle ultime esibizioni, Youssef Maleh era parso lontano parente di quello ammirato nelle prime apparizioni in maglia azzurra, contro il Genoa l’italo-marocchino è tornato a offrire una prova estremamente positiva in chiave di letture difensive, contenimento e dinamismo. Se Zurkowski rappresenta quella tipologia di mezzala abile negli inserimenti e nelle incursioni offensive, di cui la rosa azzurra era oggettivamente carente, Maleh è il classico centrocampista tutto corsa e polmoni in grado di recuperare palloni, armonizzare le due fasi e limitare la qualità avversaria. Se Malinovskij e Gudmundsson non hanno avuto vita facile al Castellani, offrendo prestazioni al di sotto dei loro standard abituali, lo si deve anche al numero 29 azzurro. Generosità e temperamento. Ovvero la classe operaia che va in paradiso.

Allegro

Con Davide Nicola alla guida, l’Empoli in 270 minuti ha subito un solo gol. Da Dusan Vlahovic allo Juventus Stadium, grazie alla fortunosa carambola sulla schiena di Ismajli che, sugli sviluppi di un corner, favorì la conclusione vincente del centravanti serbo. Per il resto l’Empoli, in tre gare, ha concesso poco o nulla agli avversari, ritrovando una compattezza difensiva e una solidità sconosciute fino a poche settimane fa. Capitan Luperto ha sciorinato l’ennesima prova monumentale in quello che, probabilmente, è il miglior campionato della sua carriera. Ismajli e Walukievicz sembrano perfettamente a loro agio nell’inedito modulo tattico tratteggiato da mister Nicola. Il punto interrogativo è semmai legato alla carenza di interpreti in grado di sostituire i tre protagonisti principali della linea difensiva. Spesso si fa riferimento al dato statistico dei gol segnati, non attribuendo pari importanza a quello delle reti subite. Solitamente chi scende di categoria non è la squadra che segna di più tra le dirette concorrenti ma quella che ne prende di meno. L’Empoli 2022-23, al netto della presenza di un fuoriclasse tra i pali, dimostrò che ordine e massima capacità di capitalizzare la fase realizzativa furono in grado di condurre in porto l’impresa. L’impressione è che anche l’Empoli 2023-24 dovrà spogliarsi di fronzoli e orpelli andando nella direzione di una maggiore concretezza e di una buona dose di pragmatismo per conquistare il traguardo auspicato.