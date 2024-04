Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Comunale Ettore Giardiniero di Lecce per Lecce-Empoli, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 13 aprile alle ore 15.00.

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 19,00 euro (Ridotto, riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell’acquisto non abbiano compiuto il 14° anno di età, 9,00 euro) più commissioni di servizio Vivaticket nei punti vendita Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) e sul portale uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si ricorda che la vendita terminerà inderogabilmente venerdì 12 aprile alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Lecce se sprovvisti di tagliando.

Unione Sportiva Lecce, per il biglietto, consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta. Per i tifosi ospiti che raggiungeranno lo stadio, è prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.