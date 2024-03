Gli azzurri saranno di scena lunedi a Milano contro l’Inter. Sarà difficile, ma gli azzurri dovranno cercare di trasformare in opportunità un match in cui non c’è niente da perdere. Vediamo le ultime:

Dubbio modulo in casa azzurra, il 3-4-2-1 potrebbe però alla fine essere il prescelto. Stanno leggermente meglio Ismajli e Grassi e si cercherà di portarli a Milano, si deciderà all’ultimo se potranno essere o meno tra i convocati. Difesa con Bereszynski al fianco dei soliti Luperto e Walukiewicz. In mezzo si dovrà fare a meno di Maleh, squalificato, ma rientra Fazzini e potrebbe essere lui a mettersi al suo posto. Pezzella e Cacace si giocano una maglia a sinistra. Dubbio in attacco dove Niang è favorito ma attenzione a Caputo.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Berisha, Belardinelli, Grassi?, Ismajli?

Mister Nicola riconosce la grande difficoltà del match e chiede di andare oltre ogni limite.

In casa nerazzurra, avanti con il 3-5-2 di Inzaghi. Sommer sta bene ma potrebbe essere preferito Audero in partenza. L’unico reale ballottaggio sembra essere quello tra Darmian e Dumfries, con il primo un passo avanti. Davanti Lautaro e Thuram senza nessuno sconto per gli azzurri. Tra gli ex solo Dimarco dovrebbe partire dal primo minuto, panchina per Frattesi ed Asllani. Le situazioni in “pending” di Sensi e Carlos Augusto sembrano risolte ma nessuno dei due sarà titolare.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella; Chalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.