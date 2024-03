PRIMAVERA 1 TIM, 10° GIORNATA DI RITORNO – SABATO 30/03/2024 CENTRO SPORTIVO PETROIO, VINCI

EMPOLI 2 TORINO 2

MARCATORI: 30′ EL BIACHE (E), 49′ Azevedo (T), 62′ Perciun (T), 81′ Corona (E)

EMPOLI: 1 Seghetti. 7 Cesari(68′ Sodero). 9 Corona(87′ Ansah), 24 Bacciardi(45 Bacci), 25 Matteazzi, 28 Indragoli, 29 Tosto, 80 Vallarelli, 87 Nabian(67′ Gaj), 96 El Biache, 98 Dragoner(72′ Stassin)

A disposizione: 13 Vertua, 2 Gaj, 3 Majdandzic, 6 Bacci, 8 Stoyanov, 10 Sodero, 15 Flacusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 19 Popov, 26 Tempre

ALL. Alessandro Birindelli

TORINO: 1 Abati, 3 Casali, 5 Ruszel(68′ Mullen), 10 Dell’aquila(83′ Dellavalle), 14 Padula(68′ Gabellini) , 18 Perciun, 21 Silva(68 Ciammaglichella), 24 Azevedo, 26 Bonadiman, 30 Dalla Vecchia(45′ Njie), 47 Muntu

A disposizione: 22 Brezzo, 6 Rettore, 8 Acar, 11 Mullen, 17 Ciammaglichella, 19 Longoni, 25 Dellavalle, 27 Gabellini, 29 Njie Alieu, 72 Franconi, 77 Marchioro

ALL. Giuseppe Scurto

Arbitro: Fabio Rosario Luongo

Assistenti: Bianchini, Tini Brunozzi

Ammoniti: 52′ Dragoner (E), 59′ Vallarelli (E), 75′ Bacci (E), 79′ Njie (T)

Espulsi

Partita molto divertente e molto intensa quella vista oggi a Petroio con l’Empoli che fa un ottimo primo tempo dove può recriminarsi il non aver approfittato di alcune buone occasioni per allungare ulteriormente il vantaggio. Nel secondo tempo si è visto un Torino decisamente straripante che grazie all’uscita dalla panchina dei suoi titolari ha ribaltato il risultato con merito. Bravo l’Empoli a non mollare e ad agguantare il pareggio nei minuti finali con Corona, rischiando addirittura di trovare il gol vittoria. Meno bene però l’atteggiamento di inizio secondo tempo dove, aldilà del vantaggio, si doveva e poteva scendere in campo con un’atteggiamento diverso.

LIVE MATCH

1°TEMPO

1′: Inizia il match a Petroio tra Empoli e Torino

1′: Subito pericoloso il Torino con un tiro che il portiere devia con la palla danza sulla linea, allontanata poi da Tosto

3′: Pallone sanguinoso perso da Dragoner, il 14 avversario tenta la conclusione ma viene respinta da Indragoli

6′: Corona prova a pescare Vallarelli con un pallo filtrante ma il triangolo non si chiude per l’ottimo intervento del difensore avversario

7′:Ancora Corona a cercare l’inserimento del compagno stavolta in favore di Cesari, pallone troppo lungo e controllato dal portiere

12′: Contropiede innescato dal recupero palla di Nabian , tenta il tiro da fuori Cesari col sinistro deviato in angolo dal portiere

15′:Provato dalla difesa il lancio per Corona che si fa però rimontare dal difensore

19′:Empoli che fa un po’ fatica ad uscire dalla propria metà campo

23′:Grande ripartenza dell’Empoli condotta da Nabian, sbaglia però Vallarelli l’ultimo passaggio

25′:Tenta la conclusione da fuori Padula dopo essersi smarcato, conclusione bloccata da Seghetti

28′:Grandissima conclusione di El Biache dai 35 metri che sfortunatamente sbatte sull’incrocio dei pali e finisce fuori

30′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI, HA SEGNATO EL BIACHE. Sul retropassaggio sbagliato di Casali ci crede il 96 azzurro e anticipa il portiere con un bellissimo tocco sotto.

32′: Conclusione pericolosa da fuori di Padula respinta da Seghetti , palla che arriva a El Biache che innesca la ripartenza di Corona e Nabian con quest’ultimo chiuso in extremis dal difensore

38′:Tenta la conclusione da fuori Cesari dopo il tocco di Corona, palla che finisce alta sotto la traversa

40′: Azione pericolosa del Torino che sfrutta lo scivolone di Dragoner per arrivare alla conclusione con il suo 10 , alta sopra la traversa

44′:Cross pericoloso dalla destra del 21 del Torino, Ruszel di testa non inquadra la porta

45′: Concessi due minuti di recupero

47′: Grande serpentina di Dell’aquila chiuso in extremis dall’intervento in scivolata di Indragoli, termina così il primo tempo

2° TEMPO

45′:Il Torino sostituisce Dalla Vecchia ed entra Njie, per l’Empoli fuori Bacciardi dentro Bacci

47′:Sulla sinistra salta l’uomo El Biache che serve Cesari in area ma il suo tiro è chiuso in angolo dal difensore

48′: Su mischia da angolo Matteazzi arriva con la punta sul pallone ma non riesce a trovare la porta

49′:GOL DEL TORINO su calcio d’angolo battuto corto palla calciata ad uscire sul secondo palo dove arriva prima Azevedo di testa

52′:Grande occasione per l’Empoli con Matteazzo che fa sponda di testa per Corona che prova il tiro al volo, respinto lateralmente dal portiere

55′:Conclusione da fuori sempre di Padula deviata in angolo da Seghetti

56′:Ci prova da lontanissimo Tosto , respinge il portiere

58′:Ottima chiusura di testa da parte di Dragoner che anticipa l’attaccante sul cross proveniente dalla destra

59′: Ammonito Vallarelli per una trattenuta su Njie che era passato in mezzo a due difensori azzurro

62′:GOL DEL TORINO CON Perciun. Ancora una volta grandissima cavalcata del neo-entrato Njie che serve l’inserimento di Muntu che con il passaggio a rimorchio trova in corso Perciun.

67′:Rilancio di Seghetti direttamente per Nabian che rientrando trova Corona che scarica per il tiro a rimorchio di Bacci che termina alto

68′:Per l’Empoli Fuori Nabian dentro Gaj, fuori Cesari dentro Sodero. Per il Torino fuori Padula dentro Gabellini, fuori Ruszel e Silva dentro Ciammaglichella e Mullen

72′: Fuori Dragoner dentro Stassin per l’Empoli

74′: Empoli che ora attacca a pieno organico alla ricerca del gol del pareggio

76′: Torino che non rinuncia ad attaccare e si affida alla freschezza dei nuovi innesti

79′: Grandissima azione di Sodero sulla destra che penetra in area ma il suo tiro viene respinto dal portiere

79′: Ammonito Njie per una sbracciata a gioco fermo su Vallarelli

81′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI CON CORONA. Grandissima gestione palla di El Biche sulla sinistra che poi chiude il triangolo col compagno e crossa per Corona che stoppa e col destro buca il portiere

83′:Fuori Dell’Aquila dentro Dellavalle nel Torino

87′:Fuori Corona dentro Ansah

87′: Empoli che non si arrende e prova il tutto per tutto

88′: Strappa sulla sinistra Ansah e conquista un prezioso calcio d’angolo

89′: Su angolo Matteazzi arriva in anticipo ma mastica il pallone e finisce centrale tra le braccia del portiere

90′: Quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro

92′:Ci prova Vallarelli in girata col sinistro da dentro l’area

93′:Ancora pericoloso il Torino sulla fascia sinistra con una grande incursione di Muntu che non trova il compagno in area con il cross

95′:FINISCE 2-2 LA PARTITA A PETROIO