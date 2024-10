Al termine della gara persa internamento con il Napoli ha parlato il centrocampista azzurro, Jacopo Fazzini. Vi anticipiamo il tutto in formato audio e testuale, domani dalle 12 andremo a sostituire con il video

Quello che sorprende è la capacità vostra di guardare oltre. Avete giocato con grande personalità, vi manca un po’ di esperienza?

“Secondo me non è ciò che ci manca. Siamo tanti giovani ma abbiamo abbastanza esperienza per gestire certi tipi di partite. Ci è mancata la cattiveria, nel complesso abbiamo giocato un’ottima gara”



Con che stato d’animo andate a casa, nonostante un’ottima prestazione?

“Si va a casa con tanto dispiacere e rammarico, ma dobbiamo pensare positivo. Veniamo da due sconfitte ma da due ottime prestazioni”

In cosa vi sentite più migliorati?

“Siamo un gruppo molto unito, cerchiamo tutti di aiutarci in campo. La cosa che ci constraddistingue è non voler prendere gol, dobbiamo migliorare il possesso senza andare fuori giri”

Che difficoltà avete incontrato?

“Fare tutta la partita come il primo tempo è impossibile, alla fine la partita è stata decisa da un episodio. Dovevamo sfruttare meglio ciò che abbiamo prodotto”

La sua prestazione?

“Ho fatto discretamente ma potevo fare meglio sotto porta”