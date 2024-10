Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 1-0 nella gara interna con il Napoli:

VASQUEZ: 6 Viene sollecitato poco dagli attaccanti del Napoli, non deve compiere interventi degni di nota. Si districa bene con i piedi cercando di impostare l’azione quando chiamato in causa.

GOGLICHIDZE: 6.5 Tiene a bada Kvaratskhelia, soprattutto nel primo tempo, francabollandosi sul connazionale e non lasciandolo sprigionare il suo talento.

HENDERSON: SV

ISMAJLI: 7 Come ci ha abituato in questo avvio di campionato, riesce a limitare al minimo l’attaccante di peso avversario. Lukaku non riesce mai a liberarsi.

VITI: 6 Nel complesso una gara positiva, ma sull’episodio del rigore commette l’ingenuità di rimettere in gioco la palla al centro dell’area.

GYASI: 6.5 Gara accorta, in fase di contenimento raddoppia sistematicamente su Kvaratshkelia. Nel secondo tempo deve ripiegare maggiormente senza avere la possibilità di sganciarsi in avanti.

GRASSI: 6.5 Un primo tempo di qualità, in cui riesce a dare una preziosa mano in fase di ripiegamento quando le cose si stanno mettendo male.

SOLBAKKEN: 5 Entra sbagliando qualche facile appoggio e un controllo elementare, il suo ingresso non incide più di tanto.

ANJORIN: 6 Dalla sua prestazione dobbiamo scorporare il presunto fallo che porta al rigore. Perché nel complesso l’inglese gioca una gara attenta, provando a lanciare in porta i suoi compagni in un paio di occasioni.

HAAS: SV

PEZZELLA: 6.5 Nel primo tempo è uno stantuffo, Politano è costretto a giocare basso per limitarlo. Cala nella ripresa, ma a causa delle tante energie messe in campo

FAZZINI: 6 Alterna buoni strappi a qualche situazione in cui non prende la scelta giusta.

EKONG: SV

ESPOSITO: 6 Comincia alla grande impegnando Caprile in almeno due circostanze, poi come tutta la squadra ha una flessione nell’ultima parte.

COLOMBO: 5.5 Si dà tanto da fare, cercando di farsi trovare pronto alle sponde e ai dialoghi coi compagni. Non sempre preciso sottoporta.

KONATE: SV

MISTER D’AVERSA: 6.5 Per metà gara imbriglia il Napoli con un gioco frizzante e allo stesso tempo accorto. Se l’Empoli avesse chiuso il primo tempo in vantaggio sarebbe stato più che meritato. Anche se nel secondo il Napoli esce dal guscio, anche grazie al gol del vantaggio, la squadra non si scompone e prova a rimetterla in gioco con le sue armi. Riceve i meritati complimenti (il Napoli vince ma non tira mai in porta) da parte di tutti. Con i cambi cerca di smuovere qualcosa ma non si rivelano decisivi per impattare nuovamente la gara.