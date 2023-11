L’autore del bellissimo gol che ha fatto conquistare una vittoria importantissima all’Empoli a Napoli, Viktor Kovalenko, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel dopo gara.

“Ho pensato subito a tirare, potevo fare un bel gol. Io ho fatto un gol bello, ma anche se fosse stato brutto sarebbe stato lo stesso, l’importante era conquistare punti. Non so a chi dedicarlo, per me è un gol bellissimo. Abbiamo giocato questa partita molto bene e abbiamo conquistato tre punti. All’Empoli mi sto trovando bene, mi piace la squadra, i compagni, la città, va tutto bene”.