Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori dallo stadio “Maradona” di Napoli

BERISHA : 8 Il portiere albanese, che ha giocato complessivamente una buonissima gara, è decisivo nel finale su Kvara; una parata enorme che tiene vivo l’Empoli che di li a poco colpirà mortalmente.

BERSZYNSKI : 6 Gara tutto sommato in ordine fin quando l’avversario da tenere non è di nazionalità georgiana. Quando questo avviene è lucido Andreazzoli nel toglierlo.

EBUEHI : 7 Mezz’ora di grande livello. Tiene bene il confronto con Kvara e poi serve il pallone che Kovalenko farà diventare oro.

ISMAJLI : 6 Buca soltanto un intervento nel finale, per il resto sempre attento come il resto della retroguardia dell’Empoli. Si fa valere nel gioco aereo contro gli attaccanti azzurri.

LUPERTO : 6,5 Nel primo tempo immaginiamo che allo stadio in tanti si stessero chiedendo come il Napoli abbia fatto a perdere questo giocatore. Un pizzico più di sofferenza nella ripresa ma il “Lupo” può ululare di gioia per la sua prestazione.

CACACE : 6,5 Prestazione interessante quella del neozelandese. Se la deve vedere con l’indemoniato Politano (il migliore del Napoli di giornata) e la sfida è davvero rusticana. A volte sbaglia qualcosa ma alla lunga riesce a contenere, facendosi anche vedere in ripartenza.

FAZZINI : 7 Giusta la scelta di Andreazzoli che lo premia dopo che a Frosinone era stato tra i pochi produttivi. Stravinto il duello con Elmas. Gioca bene in tutte e due le fasi e sulla sua fascia l’Empoli rischia sempre poco.

KOVALENKO : 7 Entra con il giusto spirito, poi nel finale disegna un destro da tre punti che vale oro per gli azzurri firmando l’impresa del Maradona. Nel pregara lo avevamo nominato, lui ha sentito ed ha risposto!

RANOCCHIA : 7 Altra scelta azzeccata dal mister nei ballottaggi della settimana. Sbaglia poco in fase di smistamento, grande attenzione in fase di ripiegamento. Un segnale importante per il futuro.

GRASSI : S.V.

MALEH : 7 Nel primo tempo è imprendibile, gestendo benissimo ogni pallone. Un suo servizio per Cancellieri, nella prima frazione, gli sarebbe dovuto valere un assist vincente. In questo momento la sua presenza è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Unico nel modo in cui lotta su ogni pallone.

CAMBIAGHI : 6 Entra subito bene in partita, scambia con Caputo e prova un paio di uno contro uno con Olivera. Mette i brividi a Gollini ma tende ad abbassare il ritmo alla distanza fino al cambio.

GYASI : 6 Buono il suo apporto al match, entrando con grande determinazione. Prova a mettere il fisico in alcune giocate e poi entra nell’azione del gol.

CANCELLIERI : 6,5 Altra buona prova per l’ex Lazio che, alla lunga, è l’uomo più pericoloso di questa partita. Possiamo dire che il gol, tutto sommato, lo avrebbe meritato ma nella fase di finalizzazione è stato poco lucido. Decisamente bene anche in quella fase di non possesso che a Frosinone era stata croce. Oggi è tutta delizia la sua gara.

MALDINI : S.V.

CAPUTO : 6 Battaglia per tutta la partita contro i due centrali del Napoli. Una partita complicata la sua, bravo però a farsi valere sgomitando e aprendo spazi per i compagni.

MISTER ANDREAZZOLI : 8 La gara di Napoli dell’Empoli è da manuale del calcio. E questo lo avremmo detto anche se, alla fine, non fosse arrivato il gol di Kovalenko. Anzi, potremmo osare nel dire che se nel finale – sarebbe potuto accadere – il gol fosse arrivato dall’altra parte, il giudizio sulla prova e sull’interpretazione sarebbe stato il medesimo. Chiaro che se poi la vinci, tutto si amplifica. Partita preparata benissimo, andando a capire quelli che sono gli attuali limiti del Napoli che viene gestito senza barricate. Grande coraggio da parte della squadra che gioca libera, e poi gestione perfetta dei cambi.