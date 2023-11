EMPOLI 5 COSENZA 1

Marcatori: 25′ Popov (E), 28′,30′,10st Monaco (E), 9st Orlandi (E), 38st Lombardi (C)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini, 3 Riga (15st Berizzi), 4 Huqi (33st Voroneanu), 5 Bembnista (22st Tsoulkanis), 6 Rugani, 7 Olivieri, 8 Mazzi (15st Fanucchi), 9 Popov (22st Lauricella), 10 Orlandi(33st Bertellotti), 11 Monaco (15st Rossetti)

A disposizione: 12 Viti, 13 Berizzi, 14 Tsoulkanis, 15 Fanucchi, 16 Chiaverini, 17 Bertellotti, 18 Voroneanu, 19 Lauricella, 20 Rossetti.

ALL. Andrea Filippeschi

COSENZA: 1 Baldi, 2 Bonofiglio (35st Martino), 3 D’Acri, 4 Machì, 5 Tenuta (36′ Lanzillotta), 6 DI Lazzaro (36′ Aragona), 7 Putortì(45′ Musacchio), 8 Lombardi, 9 Randazzo (35st Deda), 10 Gabriele, 11 Marini

A disposizione: 12 Enza, 13 Lanzillotta, 14 Aragona, 15 Martino, 16 Liccardi, 17 Pucciano, 18 Musacchio, 19 Senza, 20 Deda

ALL. Nicola Belmonte

Arbitro: Stefano Mariani

Assistenti: Ferretti, Iuliano

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Empoli che affronta in casa il Cosenza, ultimo in classifica e ancora a quota 0 punti. Ospiti che nonostante il risultato propongono un bel calcio soprattutto nei primi venti minuti di gioco nei quali arrivano più volte alla conclusione, colpendo anche una traversa con Putorti. L’Empoli in questa partita sceglie di affidarsi ai lanci lunghi sul proprio centravanti Popov che sfruttando la sua stazza può fare da sponda per i compagni. A risultare decisiva però è l’ottima lettura dei passaggi dei ragazzi di Filippeschi, al 25′ Olivieri recupera palla nella trequarti avversaria dando il via ad un’azione centrale culminata con il gol di Popov per il vantaggio azzurro. Pochi minuti dopo ci pensa Riga a intercettare un lancio avversario sulla fascia sinistra e a servire lungo per Monaco che insacca per il 2-0 azzurro. Al 30′ azione fotocopia del gol precedente con Monaco che stavolta si trova girato di spalle rispetto alla porta, controlla il pallone con il petto e si avvita in una mezza rovesciata che termina all’incrocio dei pali. Cosenza che prova a reagire nel finale di primo tempo ma non riesce a concretizzare le occasioni avute. Empoli che chiude definitivamente la partita ad inizio secondo tempo con due gol in rapida successione, prima di Orlandi su cross ancora di Riga e poi con il solito Monaco servito magistralmente in profondità da Mazzi con un tocco di esterno. Il Cosenza non si arrende e trova al 38′ la rete del 5-1 con Lombardi che anticipa la difesa azzurra su calcio di punizione. Empoli che sale così a quota 17 punti in classifica e aggancia la Roma terza, la quale ha una partita in meno.