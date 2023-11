N A P O L I 0 E M P O L I 1

90′ Kovalenko

IMPRESAZZURRA!!!! Allo stadio “Maradona” di Napoli gli azzurri passano per 1-0 grazie ad un gran gol di Kovalenko nel finale di partita. Una gara che gli azzurri hanno interpretato in maniera magistrale, giocando fin dall’inizio senza paura e con grande coraggio. Una partita nella quale la squadra di Andreazzoli ha saputo limitare moltissimo quella partenopea, ma lo ha fatto senza barricate, mettendo altresì gioco ed ordine. Una vittoria assolutamente costruita e voluta, avendo trovato nel corso del match diverse occasioni che già in precedenza avrebbero potuto regalare gioie. Non poche le ripartenze micidiali. Chiaro che contro questo avversario ci sono stati dei pericoli, sarebbe stato impossibile il contrario, e cosi come l’Empoli avrebbe potuto trovare prima il gol, anche il Napoli ci è andato vicino. Ma dietro siamo tornati ad avere una fase di non possesso (mettendoci spesso con il 4-5-1) davvero mastodontica, con poi un paio di interventi di Berisha degni del miglior Vicario. Non poteva esserci risposta collettiva migliore dopo il passo falso di Frosinone. La squadra ha giocato davvero una gran bella partita, e lo avremmo detto anche se quel gol non fosse arrivato o, peggio, alla fine il guizzo vincente lo avessero trovato gli avversari. Se però, in una prestazione davvero importante, contro una squadra più forte, arrivano anche i tre punti… è davvero festa. Se l’Empoli è questo, al quel famoso appuntamento ci possiamo davvero arrivare. Nel frattempo, con questi tre punti, riusciamo dalle ultime tre posizioni.

NAPOLI (4-3-3) : Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani ,Ostigard, Oliveira (83′ Mario Rui); Anguissa (72′ Cajuste), Lobotka, Elmas (53′ Kvaratskhelia); Raspadori, Simeone (53′ Zielinski), Politano (72′ Lindstrom).

A Disp: Idasiak Contini, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbin, Gaetano.

Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Bereszynski (62′ Ebuhei), Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (70′ Kovalenko), Ranocchia (79′ Grassi), Maleh; Cambiaghi (62′ Gyasi), Cancellieri (79′ Maldini); Caputo.

A Disp: Caprile, Perisan, Guarino, Marin, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Sig. Prontera di Bologna. Assistenti: Vivenzi/Garzelli. VAR: Mazzoleni/Abbattista.

Ammoniti: 79′ Cancellieri (E), 92′ Cajuste (N),

LIVE MATCH

95′- E’ FINITA, E’ FINITA, E’ FINITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’Empoli espugna il “Maradona” cogliendo la terza vittoria stagionale, superando il Napoli per 1-0. La decide Kovalenko segnando nella stessa porta in cui due stagioni fa Cutrone regalò il successo in terra campana. Nella ripresa gli azzurri hanno sofferto solo a sprazzi la pressione dei padroni di casa. Fondamentale Berisha in due circostanze su Lindstrom e Kvararskhelia. Ma la truppa di Andreazzoli si è meritato il successo per il coraggio e la personalità mostrata.

95′- Di Lorenzo la mette in mezzo, allontana Ismajli.

94′- Ancora un tiro dalla bandierina per il Napoli. Rumoreggia il “Maradona”. Batte Zielinski, si accende un campanile. Berisha la fa sua a terra.

94′- Siamo nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, vedremo se ci sarà un supplemento.

92′- Finisce nella lista dei cattivi anche Cajuste per fallo di Cacace

90′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Kovalenko la sblocca servito da Ebuhei, il suo sinistro bacia il palo alla destra di Gollini finendo alle sue spalle

89′- Arrivata sui piedi del georgiano l’occasione più limpida del Napoli, peraltro materializzatasi in maniera un tantino casuale.

88′- Miracolo di Berisha! il portiere albanese si oppone al sinistro a botta sicura di Kvarashkelia.

88′- Punizione per il Napoli nei pressi dell’out sinistro.

86′- Spinge Mario Rui da sinistra, il cross a pescare Di Lorenzo anticipato nel cuore dell’area.

85′- Cacace guadagna una preziosa rimessa laterale.

85′- Ebuhei da destra, il suo cross viene allontanato da Rrhamani.

83′- Finisce i cambi anche Garcia: Mario Rui per Oliveira

83′- Maleh pescato da Cacace, il suo cross nel cuore dell’area respinto in fallo laterale da Osrigard.

81′- Torna ad affacciarsi con coraggio l’Empoli nella metà campo del partenopea.

79′- Ultimi cambi per l’Empoli: Grassi e Maldini per Ranocchia e Cancellieri che viene ammonito.

78′- Di Lorenzo va via sulla destra, il suo cross attraversa l’area trovando Kvaratskhelia. il sinistro del georgiano respinto in angolo da Berisha.

76′- Ancora un calcio d’angolo per il Napoli. Palla scodellata in area, Berisha allontana. Si interrompe il forcing dei partenopei per un fallo commesso da Zielinski.

74′- Kvaraskhelia sulla sinistra, scarico per il neo entrato Lindstroem. Sinistro respinto da Berisha.

72′- Altra doppia sostituzione per il Napoli: Cajuste e Lindstrom per Anguissa e Politano.

71′- Terzo cambio nell’Empoli: Kovalenko per Fazzini.

70′- Fazzini serve in verticale Gyasi, fermato da Anguissa. Proteste del numero 11 azzurro.

69′- Punizione procurata dall’Empoli non lontano dal vertice destro dell’area partenopea.

68′- Ripartenza in campo aperto dei nostri, va in conduzione Fazzini per Caputo. Il suo sinistro dal limite dell’area viene ribattuto.

67′- Bella chiusura in anticipo di Cancellieri su Di Lorenzo, intanto rimane a terra Maleh.

66′- Cacace innesca Cancellieri, il suo cross nei pressi dell’area piccola dove Caputo viene anticipato da Ostigard. L’ultimo tocco è dell’attaccante dell’Empoli. Sara rimessa dal fondo.

65′- Ottimo anticipo di Gyasi su Kvaratskhelia, poi il Napoli recupera palla.

64′- La scodella in area il polacco allontana Luperto.

64′- Subito un fallo di Gyasi su Raspadori. Punizione da sinistra del fronte d’attacco del Napoli affidato al destro di Zielinski.

62′- Doppio cambio anche per Andreazzoli: Ebuhei e Gyasi per Bereszynski e Cambiaghi.

62′- Zielinski allarga per Di Lorenzo, il suo cross nell’area piccola svirgolato in angolo da Luperto.

61′- Gioco fermo per un fuorigioco degli attaccanti dell’Empoli.

59′- Kvaratshkelia fa fuori Bereszynski, si immola Ismajli respingendo il sinistro del georgiano.

59′- Zielinski cambia fronte a premiare il taglio di Di Lorenzo, ottima la lettura di Cacace.

57′- Ci prova con il destro Cancellieri blocca Gollini a terra.

55′- Fazzini se ne va sulla destra, premia l’inserimento di Bereszynski il suo cross troppo lungo per Cancellieri. Cross di Cacace allontanato in angolo da Rrhamani.

53′- Arrivano primi cambi per Garcia: Kvaratskhelia e Zielinski per Elmas e Simeone.

51′- Politano da sinistra, il suo sinistro viene respinto in angolo. Sugli sviluppi del corner cross da destra di Politano respinto con i pugni da Berisha.

50′- Cancellieri va via a due difensori, il servizio per Caputo anticipato da Ostigard.

49′- Cross di Olivera in area la toglie senza affanni Luperto. Sul proseguo dell’azione ci prova Elmas, il destro del macedone bloccato agevolmente Berisha.

47′- Non sfrutta adeguatamente l’Empoli un’azione che poteva essere promettente al limite dell’area. Fallo commesso da Fazzini ai danni di Olivera.

47′- Fallo commesso da Di Lorenzo ai danni di Maleh.

46′- Sinistro di Politano dal semicerchio dell’area palla ampiamente alta.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa. Partiti…

2° Tempo

47′- Si va al riposo fra i fischi del “Maradona” a reti inviolate tra Napoli ed Empoli. Berisha attento su Raspadori ed Anguissa a cavallo del 10′ minuto, ma l’Empoli ha mostrato pericolosità in avanti facendosi minaccioso con Cancellieri, che da buona posizione ha calciato alto e Cambiaghi. Sinistro disinnescato da Gollini. Ordinato e attento a chiudere le linee di passaggio la truppa di Andreazzoli in questa prima frazione.

45′- Assegnato un minuto di recupero, ma crediamo venga prolungato perchè Politano si trova ancora a terra.

44′- Gioco fermo, rimane a terra Politano in seguito ad un contatto con Maleh

42′- Maleh di prima intenzione per Cambiaghi ma la sfera finisce tra le braccia di Gollini.

40′- Ci prova Raspadori dalla lunga distanza alle stelle.

39′- Cross da sinistra di Elmas in mezzo all’area, la palla rimbalza pericolosamente poi i difensori dell’Empoli la allontanano.

38′- Raspadori cambia gioco per Di Lorenzo, il suo controllo è approssimativo ne approfitta Maleh per mettere la sfera in fallo laterale.

37′- Ci prova Elmas dalla lunga distanza con palla alta.

35′- Cambiaghi! sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Fazzini pesca il numero 28, il sinistro velenoso respinto da Gollini.

34′- Ostigard procura il secondo angolo per l’Empoli.

32′- Politano va sulla sinistra lascia partire il cross per Simeone, tagliato fuori con un ottimo movimento da parte di Cacace.

30′- Ancora una rimessa laterale per il Napoli, buona la prova finora della squadra di Andreazzoli abile a chiudere tutte le linee di passaggio avversarie, pungendo in maniera incisiva in avanti. Purtroppo è mancato finora il Killer-instict ma prestazione molto convincente dei nostri.

28′- Ranocchia! Cambiaghi si propone sulla sinistra, il suo cross pesca il centrocampista ex Monza che di sinistro spedisce di poco a lato.

27′- Concluso il Ckeck del Var, confermata la scelta di campo. Si riparte da una punizione calciata da Berisha.

26′- Politano la scodella in area, si crea una mischia nell’area dell’Empoli. Simeone batte Berisha ma il “Cholito” viene pescato in fuorigioco.

26′- Il fallo lo commette stavolta Maleh su Politano.

25′- Per un attimo Caputo ruba palla a Lobotka, ma interviene Anguissa facendo ripartire l’azione dei partenopei.

23′- Punito il fallo in ritardo di Cacace su Politano, punizione per il Napoli.

23′- Cambiaghi di prima per Caputo, anticipato in uscita da Gollini.

22′- Cancellieri! servito da Maleh nel cuore dell’area, il suo sinistro esce di poco alla destra di Gollini.

21′- Politano nel corridoio per Di Lorenzo, chiuso molto bene da Maleh obbligando il terzino della Nazionale a trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo.

20′- Politano cambia gioco per Elmas chiuso da Bereszynski lungo la linea di fondo, costretto ad indietreggiare il macedone.

19′- Rimessa laterale a favore del Napoli affidata a Di Lorenzo. Sul proseguo dell’azione ottima azione difensiva di Maleh su Politano. Si riprende da Berisha.

17′- Cancellieri si “mangia” un gol clamoroso ma tutto fermo per un fuorigioco di partenza di Caputo.

15′- Fazzini manda Cancellieri nei pressi dell’out sinistro, lo ferma Di Lorenzo. Nella circostanza era caduto indietreggiando Gollini.

14′- Troppo lungo il suggerimento che intendeva servire Elmas. Si riparte con una rimessa laterale per l’undici di Andreazzoli.

12′- Berisha! provvidenziale il portiere albanese a disinnescare il colpo di testa a botta sicura di Anguissa.

11′- Sinistro velenoso di Politano dal limite dell’area spostato sulla destra, Berisha si distende sulla sua destra smanacciando in angolo.

10′- Di Lorenzo spinge sulla destra raccogliendo il suggerimento di Politano, il suo cross respinto da Berisha poi la difesa dell’Empoli allontana.

9′- Cancellieri si propone sulla sua sinistra, allontana Anguissa poi perfeziona il disimpegno Di Lorenzo. Rimane in possesso di palla la squadra di Andreazzoli.

8′- Sull’altra sponda ci prova da fuori Rrhahmani, la palla si perde alta sopra la traversa.

7′- Sventagliata di Bereszynski a pescare Cambiaghi, abile a far uscire Ostigard. Il suo cross troppo lungo per Caputo, la fa sua Gollini. Prima assoluta per l’ex portiere di Atalanta e Fiorentina, al posto di Meret che si è fermato nel riscaldamento.

5′- Per la prima volta viene pescato in fuorigioco Caputo. Si riparte da una punizione calciata dal Napoli nei pressi della propria area.

3′- Elmas pesca nel corridoio Olivera, il suo cross viene respinto da Luperto ma l’ultimo tocco è del terzino sinistro uruguaiano.

2′- Energica ma corretta la chiusura di Cacace su Politano.

1′- Cacace procura il primo fallo laterale per i partenopei, alla battuta uno degli illustri ex della gara: ovvero Di Lorenzo.

1′- Il Napoli in maglia azzurra con pantaloncini bianchi muove il primo pallone della gara. L’Empoli ripropone la divisa vista lunedì scorso a Frosinone, completamente blu.

0′- Qualche minuto di ritardo per problemi ad uno degli assistenti di Prontera. Si tratta di una problematica di natura tecnica, intanto i giocatori delle due squadre effettuano un supplemento di riscaldamento.

0′ – Bereszynski vince il ballottaggio con Ebuehi, Ranocchia quello con Grassi. Formazione confermata rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia. Assente ancora Baldanzi.

1° Tempo