Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

10a Giornata

Domenica 12 novembre 2023 – ore 13.00

Dal Viola Park di Bagno a Ripoli – Francesco Dini

FIORENTINA 1 EMPOLI 1

66′ Corona (E) – 89′ Sene

FIORENTINA: 40 Vannucchi 2 Vigiani (C) (68′ Spaggiari) 15 Sadotti (85′ Padilla) 17 Romani 19 Rubino 24 Braschi (68′ Sene) 26 Kouadio 29 Fortini 33 Ievoli (68′ Vitolo) 41 Amatucci 44 Harder (75′ Guidobaldi)

A disposizione: 1 Tognetti 3 Scuderi 5 Biagetti 8 Vitolo 9 Sene 10 Denes 11 Spaggiari 21 Falconi 25 Elia 27 Guidobaldi 77 Padilla



Allenatore: Daniele GALLOPPA

EMPOLI: 40 Stubljar 6 Bacci 16 Stassin (60′ Falcusan) 28 Indragoli (C) 55 Mannelli 77 Fini 7 Barsi 80 Vallarelli 99 Barsotti (60′ Bacciardi) 87 Nabian (60′ Sodero) 9 Corona (89′ Bocci)

A disposizione: 1 Seghetti 13 Vertua 2 Gaj 3 Majdandzic 10 Sodero 11 Bocci 15 Falcusan 17 Ansah 22 Benyahia 24 Bacciardi 29 Tosto



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Giorgio DI CICCO (Lanciano)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Markiyan VOYTYUK(Ancona) – 2° Ass. Sig. Daljit SINGH (Macerata)



Ammoniti: 45′ Ievoli (F) – 61′ Bacciardi (E) – 70′ Bacci (E) – 75′ Sadotti (F)

Espulsi: 92′ Bacciardi (doppia ammonizione)

Un pareggio che sa di beffa. Non tanto per la prestazione che, ad onor del vero, non è stata così brillante come altre volte, ma per come è arrivato. In una giornata dove giungevano notizie dell’impresa della Prima squadra a Napoli, la domenica perfetta si stava per compiere. E bastava resistere ancora per qualche minuto. Invece, un’ingenuità nel finale ha concesso il pareggio alla Fiorentina. Ciò che rimane di questo derby, oltre il rammarico, è una difesa granitica che si è comportata egregiamente di fronte agli attacchi ben organizzati dei viola, concedendo poco o nulla. A segno i due numeri 9, entrambi su rigore e un risultato finale alla fine giusto. Un pareggio che non serve a nessuno: alla Fiorentina per rialzarsi dai bassifondi della classifica, agli azzurrini per non perdere il treno con le squadre di vertice. Tanto basta per voltare pagina e concentrarsi già da domani per la prossima sfida di campionato, domenica in casa contro il Genoa.

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: È tutto pronto per il derby, si parte!

2′: Rubino si accentra dal vertice dell’area e calcia a giro, pallone alto sopra la traversa

3′: Serpentina di Braschi che si libera sul fondo e crossa in mezzo. Serie di rimpalli, Harder dal limite non trova la porta e spara alto

4′: Corona appoggia per Nabian in area di rigore, l’attaccante azzurrino calcia alto ma il pallone è stato deviato. Sarà calcio d’angolo

6′: Barsi viene pescato in fuorigioco dopo una bella triangolazione con Nabian. Ottima trama offensiva dell’Empoli

7′: Grande intervento difensivo di Indragoli che blocca Braschi lanciato in area di rigore con un elegante anticipo

9′: Fortini e Rubino combinano bene in fascia arrivando a crossare dal fondo. Spazza con fatica la difesa azzurra

11′: Vigiani, ancora dal fondo, crossa bene in mezzo. Bravissimo Stubljar a bloccare in uscita

13′: Galoppata in fascia di Nabian che viene toccato dall’avversario al vertice dell’area di rigore. Per l’arbitro non c’è alcuna irregolarità

14′: La Fiorentina spinge sulle fasce ma la retroguardia azzurra è attenta a chiudere tutti gli spazi in area di rigore

16′: Nabian ripulisce un pallone sporco, raggiunge il fondo e crossa in mezzo. Vannucchi è bravo ad uscire e fare sua la sfera

18′: Vigiani pescato in offside, sfuma un potenziale pericolo offensivo della viola

20′: Sontuoso intervento di Stassin che, a tu per tu con Rubino in area, chiude l’avversario soffiandogli il pallone

21′: Calcio di punizione dai 25 metri per la Fiorentina. Amatucci, con poca rincorsa, calcia alto non di molto sopra la traversa

23′: Fortini semina il panico sulla fascia sinistra, crossa in mezzo dove la retroguardia azzurra libera non senza difficoltà

26′: Corona prova a lanciare Nabian: buona l’idea, sbagliato il gesto tecnico

27′: Nabian dal fondo mette in mezzo, Romani devia in angolo

29′: Momento favorevole per gli azzurri che stanno schiacciando i viola nella propria area di rigore

29′: Dagli sviluppi di un corner, Stassin non riesce a trovare la porta calciando a lato da posizione defilata

31′: Serpentina di Vallarelli che raggiunge il limite dell’area di rigore, triangolo con Corona che non si chiude. L’attaccante avrebbe potuto anche calciare dalla distanza

32′: Corona si gira repentinamente in area di rigore e con un’acrobazia calcia in porta. Intervento plastico del numero uno viola che blocca la sfera

33′: Nabian, Barsotti e Corona confezionano una splendida azione sulla trequarti. Intercettati sul più bello dalla retroguardia viola.

37′: Azione confusa della viola che si porta a casa un calcio d’angolo. Dagli sviluppi, è lesto Stubljar a far suo il pallone in uscita alta

39′: Rimessa laterale, palla a Corona che si gira e da posizione defilata calcia in porta. Vannucchi blocca facile

41′: Romani calcia alto dalla trequarti sinistra, occasione persa per la Fiorentina

42′: L’Empoli manca nell’ultimo passaggio: caratteristica dominante fino a questo momento degli azzurrini

43′: Indragoli chiude in angolo l’offensiva viola. Dagli sviluppi, Amatucci calcia debolmente da fuori tra le braccia di Stubljar

Un minuto di recupero

45′: Calcio di punizione dalla trequarti destra per l’Empoli, l’arbitro ferma il gioco per una scorrettezza in area di rigore

46′: L’arbitro manda tutti nello spogliatoi sul risultato di 0-0

2° Tempo

45′: Si riparte! Le squadre non hanno effettuato cambi

47′: Gioco fermo per qualche minuto per l’infortunio di Indragoli che si rialza ed è pronto a continuare

48′: Vigiani guadagna il fondo in solitaria dopo uno scambio rapido ma non riesce a crossare bene. Brava la retroguardia azzurra a liberare l’area

50′: Fiorentina ancora pericolosa. Rubino calcia di destro dal vertice dell’area, bravissimo Stubljar a deviare in angolo con una parata in tuffo

52′: L’Empoli sembra in affanno, chiuso nella sua metà campo sbroglia come può gli attacchi viola

52′: Vigiani calcia dai 25 metri, pallone di poco a lato

54′: Si riaffaccia l’Empoli in avanti. Corona non riesce a stoppare bene e il pallone termina sul fondo

55′: Ancora Fiorentina pericolosa. La retroguardia azzurra libera con difficoltà

56′: Occasionissima viola. Kouadio approfitta di una indecisione della difesa azzurra e calcia di potenza in porta, traversa-linea e brivido per l’Empoli che riesce poi a spazzare via il pallone

59′: Mannelli conquista il fondo e scarica dietro per Vallarelli che calcia di poco alto sopra la traversa dal limite. Prima vero occasione anche per l’Empoli in questa ripresa

61′: Brutto intervento di Bacciardi appena entrato. Cartellino giallo ai limiti del regolamento

65′: Calcio di rigore per gli azzurri! Fini semina gli avversari sulla fascia, mette in mezzo e dopo una serie di rimpalli Sodero viene scalciato al limite dell’area. L’arbitro non esita ad indicare il dischetto!

66′: Goooooooooooooooooooollll!! CO-RO-NA!! Il numero 9 azzurro spiazza Vannucchi calciando alla sua destra!! Vantaggio azzurro!!

69′: Serie di cambi per la Fiorentina

70′: Falcusan chiude splendidamente l’avversario in area di rigore con un intervento in scivolata pulito sul pallone

73′: La Fiorentina si riversa in avanti alla ricerca del pareggio

75′: Ottimo scambio Corona – Sodero, il numero 10 si invola dalla fascia in area costringendo Sadotti a commettere fallo e farsi ammonire

80′: La Fiorentina prova a scardinare la difesa azzurra momentaneamente senza riuscirci

87′: Spaggiari conquista il fondo e mette in mezzo, straordinario intervento difensivo di Mannelli che arpiona il pallone e libera l’area

89′: Bacci perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, la palla termina all’attaccante viola che viene agganciato in area. L’arbitro concede il calcio di rigore.

90′: Gol Fiorentina! Sene spiazza Stubjlar e la Fiorentina trova il pareggio negli ultimi scampoli di partita

5 minuti di recupero

92′ Bacciardi si fa espellere per doppia ammonizione per un intervento scomposto a centrocampo. L’Empoli rimane in dieci uomini

Triplice fischio finale