Il calendario, al quale non ci si può opporre, dice Napoli. Gara che sicuramente rientra tra quelle da inserire nella lista delle “molto difficili”, una partita che l’Empoli in linea di massima non ha e non può aver l’obbligo di vincere. Ma questa difficoltà, che potrebbe essere scoraggiante per una squadra che ha la necessità di cancellare la brutta prova di Frosinone, si potrebbe trasformare in opportunità. In qualche modo lo ha fatto capire tra le righe anche mister Andreazzoli, andando contro anche ad una mentalità comunicativa che non potrebbe farti dire il contrario. L’Empoli, in soldoni, non ha niente da perdere. Venendo meno il concetto della pressione, si può essere più liberi, provando a sperimentare qualcosa ma, soprattutto, permettendosi una leggerezza mentale che si potrebbe trasformare in arma in più. E’ quello che è successo, e questo lo ha proprio detto il tecnico azzurro, nella parte finale di gara in Ciociaria; una volta capito che ormai la partita era persa, si è gettato il cappello per aria e per poco non facevamo un bello scherzo ai gialloazzurri. Certo, ma questo però non è nemmeno da pensare, leggerezza non vuol dire andare a fare una scampagnata, semplicemente la squadra ha la possibilità di non doversi misurare contro quella pressione che invece lunedì scorso c’era. Pressione subita. Noi, che possiamo permetterci di dirlo, vediamo ancora una fragilità mentale in questa squadra e la dimostrazione è il fatto che quando andiamo sotto facciamo una fatica mortale a rimetterla in piedi.

Uno dei motivi per cui è stato richiamato specificatamente Andreazzoli, alla fine dei conti, è proprio questo. Ovvero il fatto di saper trasmettere quella serenità, quella calma e quella pacificazione che solo un uomo di grande esperienza – aiutato anche dall’età anagrafica – poteva fare; conoscendo per di più l’ambiente molto bene. A Frosinone l’Empoli ha indubbiamente fallito, e non staremo nemmeno a ricamare le lodi dei ciociari visto che quella, si, era una partita di quelle da considerare alla portata. Ma il fallimento crediamo che sia stato proprio di natura psicologica, prima ancora che tattica/qualitativa. Sempre riprendendo le parole del mister nella conferenza stampa odierna, si va a capire di come, la pausa che arriverà dopo Napoli, potrà essere davvero propedeutica. I motivi, lo dice sempre Andreazzoli, non stanno soltanto sul rettangolo verde, questo a dimostrazione che ancora c’è del lavoro da fare rispetto alle non poche fragilità che poco meno di due mesi fa erano esplose in maniera importante. Sarà quindi anche su questo che si andrà a lavorare, sperando poi che i vari pezzi che vanno a formare il motore azzurro, possano essere sempre più nel loro miglior stato. Sicuramente anche quello dell’aspetto fisico è uno dei problemi che condiziona questa fase di campionato. A Napoli si potrà in qualche modo osare, a Napoli si potrà in qualche modo giocare con quel piglio che potrebbe essere anche spiazzante per chi si aspetta di far di noi un solo boccone.

Mancherà Baldanzi, che non solo non trova un miglioramento ma resta ancora out. Sicuramente, come abbiamo già avuto modo di dire, ci saranno delle variazioni rispetto alla formazione mandata in campo contro quella di Di Francesco ad inizio settimana. Ci aspettiamo di rivedere Cambiaghi dall’inizio, al fianco di Cancellieri e con Gyasi messo in panchina per poter essere utilizzato, al più, nel finale di gara. Sarà invece curioso capire se in porta ci potranno essere variazioni. A precisa domanda fatta nel pregara, Aurelio da Massa ha fatto un dribbling da campione, non dando una risposta precisa: chissà se nella non risposta, magari, c’è la chiara risposta. Nel reparto difensivo si dovrebbero ritrovare i due terzini che non hanno giocato l’ultima gara, da una parte Ebuehi, dall’altra Cacace. Non sono andati bene i sostituti, con soprattutto Bastoni a dimostrare di non essere ancora totale padrone di quella posizione. Chi invece si va a ritrovare è quel Maleh che sembra sempre più giocatore insostituibile. Sia chiaro, Fazzini a Frosinone non ha fatto male (per noi soggettivamente è stato il migliore tra gli azzurri), ma l’italo-marocchino sembra davvero imprescindibile per l’equilibrio che riesce a garantire nelle due fasi di gioco. Ranocchia stavolta potrebbe avere la meglio di Grassi, anche se l’ex Parma è giocatore molto stimato dal mister che potrebbe decidere di dargli un’altra possibilità. Come detto, dalla gara di domani non possono arrivare specifici obblighi; l’unico che la squadra ha è quello di cercare di restare sempre viva durante tutta la durata dell’incontro. Giusto non andare per limitare l’avversario ma per dare un senso offensivo alla nostra gara. Con la giusta intelligenza ed applicazione per poter trovare quel risultato che – come a Firenze – potrebbe dare un colpo di spugna ad un momento non facile.