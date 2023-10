All’inizio della scorsa stagione mister Zanetti aveva predicato calma sulla gestione di Tommaso Baldanzi. Le qualità tecniche del talento azzurro erano stranote, ma si voleva evitare che il giocatore si bruciasse. I fatti hanno poi dimostrato che Baldanzi era pronto al grande salto e a bruciare quelle tappe. Con la cessione a gennaio di Bajrami al Sassuolo è diventato sempre più importante nell’economia del gioco e titolare indiscusso sulla trequarti. Anche in questa stagione Baldanzi era indiscutibilmente al centro del progetto. Ne ha dato prova la società, rispedendo al mittente le varie manifestazioni di interesse pervenute. Con Zanetti al timone e col 4-2-3-1 in canna, il giovane castellano avrebbe continuato a ricoprire il ruolo a lui più congeniale, quello di trequartista.

Poi, il passaggio a un più prudente 4-3-3, con il mercato last-minute che ha cercato di tappare certi buchi come la cessione di Bandinelli (che avrebbe fatto comodo come il pane in questo nuovo scenario). Baldanzi si è ritrovato a perdere il ruolo di trequartista e a “sacrificarsi” sull’esterno. Nemmeno il cambio di allenatore lo ha riportato nella sua posizione preferita. Andreazzoli ha confermato il 4-3-3 visto nelle ultime uscite di Zanetti, confermando Baldanzi in una posizione più defilata. Una scelta necessaria, figlia di esigenze tattiche. Traspare dalle stesse parole dell’allenatore massese, che nel pre-gara di Empoli-Udinese ha dichiarato: “A me Baldanzi largo non piace, poi la posizione se la va a prendere anche là. Ha libertà di movimento per andare dove più gli piace, poi la squadra ha bisogno di un equilibrio e quindi lui assume, nella fase di non possesso, una posizione utile alla squadra. Lo conosciamo tutti, gli piace svariare e questo a me piace molto. Più fa, più sono contento”

Ci sono squadre che adattano il loro sistema di gioco a un singolo calciatore, a Empoli si è deciso di fare il contrario. Cioè di adattare le qualità di Baldanzi al servizio della squadra. A ben guardare non è sbagliato a priori: qui, lo hanno sempre sottolineato tutti gli allenatori allo sfinimento, conta il gruppo ed è per il bene del gruppo che vengono prese certe decisioni. Senza dubbio Baldanzi è in questo momento uno dei giocatori più sacrificati e fa specie perché riteniamo che sia potenzialmente il più decisivo. Si trova più lontano dalla porta, dialoga meno con la punta centrale. Ma la scelta è unicamente tattica. Ormai si è tracciato una via, quella del 4-3-3 e, a meno di ripensamenti, sarà quello il futuro prossimo.