Vista la sosta, proviamo a fotografare la situazione in casa azzurra attraverso i numeri statistici, quelli emersi dalle prime otto giornate di campionato. Gli azzurri hanno segnato un solo gol e questo porta la firma di Tommaso Baldanzi. In conseguenza di quell’unico gol c’è all’attivo un solo assist vincente, in questo caso il nome è quello di Matteo Cancellieri. Cancellieri e Baldanzi sono anche i due giocatori che hanno il maggior numero di dribbling riusciti all’attivo, l’ex Lazio comanda con 14, Tommy segue con 7. Al terzo posto di questa specifica classifica troviamo Cacace con 5. Guardando ai tiri vediamo che gli azzurri hanno fatto 91 tiri totali, con Caputo ad essere leader con i suoi 13. A seguire “The Gol Machine” con 11 tiri a testa troviamo Baldanzi e Cambiaghi. I tiri nello specchio della porta sono stati invece 25, ed anche qui è Caputo quello che ne ha fatti di più con 5. Seguono Marin e Baldanzi con 4 a testa.

L’Empoli ha colpito quattro legni fin qui, due volte Marin ed una volta sia Baldanzi che Maleh. Il giocatore con la miglior percentuale di passaggi riusciti è Bereszynski con un 87,3%, considerando però che il polacco ha giocato poco, dobbiamo mettere Luperto in testa con il suo 86,8%. Tra i giocatori che hanno giocato di più, vanno evidenziate le non proprio positive performance di Cancelli (69,3%) e Caputo (66,2%). Il giocatore azzurro che è riuscito a fare più cross è Pezzella con 7. Il giocatore azzurro che ha commesso più falli è Maleh con 16, pensate che chi segue, Marin, ne ha commessi la metà. Maleh è anche colui che ha preso più cartellini gialli, con i 4 che lo hanno portato in diffida. E’ Cancellieri quello che ne ha subiti di più con 16, seguito da Baldanzi con 14. L’elemento che ha intercettato più palloni è Grassi, seguito da Luperto che è colui che, assieme ad Ismajli, ha vinto più duelli aerei: 14. Il giocatore che però ha vinto più duelli, in generale, è Cancellieri con 44, ma lui è anche quello che ne ha persi di più.