Sul campo di Petroio mister Andreazzoli lavora con la squadra, sfruttando questo periodo senza gare per far entrare ancora di più dentro al gruppo le sue proposte. Vero che si contano non poche assenze per via delle nazionali, ma il materiale su cui lavorare c’è. Si cerca soprattutto di ricercare quella via del gol che al momento è tallone d’Achille ma che, sotto le precedenti guide di Andreazzoli, non è mai mancata. Si cerca anche di trovare maggior brillantezza atletica.

Questi ultimi giorni hanno fatto riemerge Daniel Maldini. L’ex Spezia si sta allenando con il gruppo e ,se tutto andrà come sperato, sarà tra i convocati per la sfida con la Fiorentina. Da segnalare che Fazzini è rientrato dall’Under 21, ovviamente però non è al momento a disposizione. Cosi come Ismajli che non è partito per le gare con l’Albania. E’ presto per poter parlare di probabile formazione per il derby, sicuramente (sempre al netto delle assenze) l’amichevole di sabato potrà dare qualche prima indicazione.