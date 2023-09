Nonostante qualche passo avanti, sia motivazionale che prestazionale, ci sia stato nella gara con la Juventus, il dato degli zero tiri nello specchio della porta ha avuto un notevole risalto. Anche trovandoci a commentare con alcune emittenti nazionali il momento dell’Empoli, non è stata fatta mancare la precisazione su questo particolare (e non certo gratificante) dato statistico. C’è da dire che è la prima volta, sotto la gestione Zanetti, che si va a ritrovare il tondo numero in quella specifica casella. L’Empoli targato Paolo Zanetti non è di quelli che ha mai avuto nelle propensione offensiva il suo plus, si vanno per esempio a ritrovare 7 gare in cui alla fine di tiri in porta ne è arrivato soltanto uno.

Guardando alle 43 gare ufficiali da quando c’è il tecnico vicentino in panchina, vediamo che la media dei tiri nello specchio della porta corrisponde a 3,48 a partita. Ad oggi sono 150 i tiri nello specchio, con una media realizzativa del 26%. Le partite in cui l’Empoli ha tirato maggiormente nello specchio della porta avversaria, sono state la gara di Milano contro l’Inter, in cui strameritatamente portammo a casa la vittoria, e quella interna con lo Spezia pareggiata 2-2: otto tiri nello specchio. Per gli amati delle curiosità statistiche, ci sono quattro gare in cui l’Empoli ha segnato con il 100% dei tiri in porta: le due gare con il Sassuolo hanno visto un tiro in porta, ed un gol (una vinta, una persa), la gara pareggiata ad Udine un tiro ed un gol, e quella pareggiata esternamente con la Lazio, due tiri due gol. Vediamo gara per gara, in questa tabella riepilogativa, tutti i tiri in porta, i tiri totali ed i gol. In grassetto le gare giocate in casa