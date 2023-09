Tommaso Baldanzi è stato l’oggetto del desiderio di diverse squadre in questa estate e tante sono state le voci sul suo conto ma alla fine, come società e tifosi si auguravano, è rimasto in azzurro. Attualmente è in ritiro a Tirrenia con la Nazionale Under 21 dove venerdì affronterà la Lettonia nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2025 e ha rilasciato alcune dichiarazioni dichiarandosi felice di essere rimasto agli ordini di Mister Zanetti.

“A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono molto contento di essere rimasto, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l’annata della ‘consacrazione’. Questo è l’anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra”.

Sulla Nazionale Under 21

“Ci teniamo a iniziare bene. Sono felice di poter far parte di questo gruppo e di poter mettere a disposizione le mie caratteristiche per portare l’Italia all’Europeo”

Anche il procuratore del giocatore, Federico Pastorello, è tornato a parlare della scelta di rimanere a Empoli in un intervista rilasciata a Sportmediaset:

“La Fiorentina è il club che si era avvicinato di più, avevamo fatto alcuni discorsi. E li avevamo fatti anche con la Roma. Baldanzi è un 2003, il più grande talento della sua classe in Italia, l’unico che ha giocato con una certa regolarità. Purtroppo non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall’Italia, pertanto le squadre che potevano prendere erano ridotte, anche per una questione di ruolo. Ma restare ad Empoli è stata la decisione giusta, perché è ancora giovane, può crescere, ha la chance di sbagliare senza troppa pressione. Sono sicuro che Tommaso sarà un giovane protagonista di questo campionato”.

Di sicuro molte squadre continueranno a seguirlo da vicino ma adesso Tommaso può pensare solo e soltanto a questa importante stagione con la maglia dell’Empoli.