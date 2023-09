Quella di Mattia Destro è stata indubbiamente l’operazione più inaspettata di tutta l’estate. Già lo scorso anno, quando iniziammo a scrivere del suo possibile approdo in azzurro ci fu una spaccatura; tra chi in lui vedeva il piacere del campione che veniva ad Empoli e chi, di contro, pensava che questo tipo di profilo potesse mal sposarsi con la nostra piazza. Di certo però, anche alla luce di quanto visto (e non visto) lo scorso anno, nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare un suo ritorno. E siamo certi che alla notizia, lo scetticismo abbia prevalso sulla gioia. Con grande serenità diciamo che, prima di appurarci della veridicità della situazione con la dirigenza, abbiamo anche pensato ad una sorta di scherzo.

Mattia Destro però è tornato, ed è tornato con delle motivazioni che meritano ascolto e rispetto. Il giocatore, come spiegato bene anche da Pietro Accardi, ha voluto fortemente ed unicamente rivestire la maglia azzurra. Sarebbe stato lui a rifiutare le varie offerte ricevute (Verona e Como su tutti) perchè nella sua testa c’era unicamente l’obiettivo di rimettersi in condizione per trovare il placet della dirigenza azzurra. Ha vissuto un’estate di lavoro, di sacrificio. Si è monitorato costantemente e, costantemente relazionava i dirigenti azzurri sul suo percorso. Ha perso del peso ed ha superato tutti i test, necessari per poter avere il benestare di società e mister a rimettersi in gioco. Vero che parliamo di un giocatore che – per meriti – economicamente non piange miseria, ma in questo mondo non è facile assistere a quanto fatto da Destro anche sotto questo profilo: un contratto basico con bonus che prenderanno in considerazione soltanto le sue performance.

Ed il Mattia Destro che, con i nostri occhi, abbiamo visto al primo allenamento, era decisamente lontano da quel Mattia Destro che si era presentato appesantito ed in difficoltà lo scorso anno. Nel calcio, cosi come in tutti gli aspetti della vita, si può sbagliare. Chi però opera internamente all’Empoli lo fa unicamente per il bene della società, e non è certo un contratto al ribasso, o soltanto delle “scuse”, a far convincere la società nel rimettere dentro una figura che sulla carta può far perdere la faccia. Va da se che era chiaro a tutti, Destro compreso, che il suo ritorno avrebbe fatto storcere più di qualche bocca. La convinzione del riprendere Destro, oltre alle sincere e convinte motivazioni del giocatore, è arrivata gradatamente seguendolo nel suo percorso estivo e misurandolo con tutti i test del caso a fine estate. Subito col gruppo in allenamento, subito in campo (ovviamente per una manciata di minuti perchè quel che adesso manca è proprio il ritmo partita) contro la Juve sfiorando anche un clamoroso gol.

A volte sono proprio le cose più inaspettate, quelle alle quali si darebbe meno credito, a far la differenza in positivo. E la volontà di Mattia Destro è proprio quella di far ricredere tutto il popolo azzurro, su chi lui è e su cosa può dare. Conscio che ci vorrà un po’ di tempo e conscio che soltanto il campo potrà parlare per lui. Ma c’è quella voglia, c’è quel desiderio di raccontare ad Empoli una storia diversa, provando a ritagliarsi quel pezzettino di cuore nel quale al momento non è riuscito ad entrare. Una storia bella, che non può essere messa li e relegata soltanto ai sorrisi ironici, che anche chi scrive ha fatto. Il Mattia Destro bis potrebbe essere davvero la più bella sorpresa dell’anno.