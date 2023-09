Raccogliendo una curiosa statistica rilasciata dal portale “transfmarket”, andiamo a raccontare come la rosa azzurra sia una delle più italiane di tutto il campionato di serie A. In un momento in cui si parla molto di nazionali, e di una sorta di crisi sia a livello di prime scelte che di serbatoio, il dato non può che far piacere. In questa speciale classifica si evince di come quella azzurra sia la seconda squadra ad annoverare più calciatori italiani in rosa. Sono infatti diciassette (dodici già impiegati), e soltanto il Monza può vantare con i suoi diciannove, un numero maggiore.

Dietro ai lombardi ed a noi, a chiudere questo particolare podio, troviamo il Cagliari con sedici. Impressionante il dato di Torino ed Udinese che, nelle loro rose, hanno soltanto cinque elementi della nostra nazionalità. Sempre stando al famoso portale statistico, vediamo che la rosa dell’Empoli si attesta anche tra le prime per media età. Siamo infatti la sesta rosa più giovane del massimo campionato, dietro a Lecce/Udinese/Frosinone/Bologna/Torino. L’Inter la squadra più “vecchia”