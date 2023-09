Inizia la sosta per le nazionali, e la Roma è tornata al lavoro a Trigoria. Ieri mattina, la squadra è scesa in campo per la prima sessione di allenamento durante questa pausa internazionale, con José Mourinho che ha dovuto fare a meno di 12 giocatori, molti dei quali sono pilastri fondamentali della squadra. Oltre ai giocatori non convocati per le rispettive nazionali, tra cui nomi come Karsdorp, Smalling, Kristensen, Llorente, El Shaarawy e Belotti, al centro sportivo Fulvio Bernardini sono rimasti anche quei calciatori attualmente infortunati, che hanno dovuto rinunciare alle chiamate delle loro nazionali. Tra questi, spiccano Paulo Dybala e Houssem Aouar. Dybala, dopo la sua sessione di allenamento individuale ieri, ha proseguito il suo percorso di recupero personalizzato. Nel frattempo, Aouar sta cercando di superare il fastidio al flessore sinistro accusato durante la partita contro il Milan e sta lavorando per tornare in campo al più presto.

