Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Alla terza giornata del massimo campionato italiano di calcio 2023/24, il calendario propone questa sfida, sulla carta impari, che sa di rivincita per i colori bianconeri, che lo scorso 22 maggio 2023 subirono una debacle clamorosa, una sonora sconfitta per 4-1 ad Empoli, proprio nella serata della sentenza della Corte di Appello della F.i.g.c., a carico della Società torinese, di 10 punti di penalizzazione per lo scandalo delle Plusvalenze. La Juventus quest’anno si è presentata ai blocchi di partenza tra le favorite, libera da impegni europei, visto che, con una sentenza della Uefa del 28 luglio scorso, è stata esclusa dalle Coppe, nella fattispecie dalla Conference League. Il match si gioca domenica 3 settembre 2023 alle 20,45, in una serata piuttosto calda con buone condizioni meteo, davanti ad un totale di 15.702 spettatori ufficiali. Il “Carlo Castellani-Computer Gross Arena” è esaurito in ogni ordine di posti. Questo grazie alla vendita dello stragrande numero dei biglietti a disposizione ai tifosi juventini, eccetto quelli di Maratona inferiore e di buona parte di quella superiore, settori quasi esauriti previo abbonamenti. L’Empoli viene da aver fatto zero punti nelle prime due partite di campionato (sconfitte in casa col Verona e a Monza), la Juve da averne fatti quattro (vittoria a Udine, pari in casa col Bologna). I bianconeri, pur non essendo ancora uno squadrone ma comunque una buona squadra infarcita di campioni, approfitta di un Empoli leggerino e quasi inconcludente in attacco, portandosi via la posta in palio con merito, pur senza strafare. Per loro anche un rigore di Vlahovic al 39°parato dal nuovo portiere dell’Empoli Berisha, un palo e una traversa nel finale.

La Curva Sud, piena di tifosi juventini ovviamente, è occupata in parte dai gruppi Ultras e in parte da semplici tifosi. Gli Ultras sono principalmente a torso nudo ed occupano poco più di metà del terzo spicchio di curva partendo dalla Maratona, un pezzetto del secondo e del quarto spicchio. In evidenza, tra i tanti, gli striscioni “Torino” e “Primo Novembre”. Con i primi 6 minuti di silenzio e con lo striscione “3-9-89…silenzio!!! c’è solo un numero 6” ricorderanno il grande capitano Gaetano Scirea a 34 anni esatti dalla sua scomparsa, avvenuta in Polonia in un incidente stradale. Poi lo striscione verrà spostato ai piedi del secondo spicchio. La Curva Sud juventina in versione trasferta ha sicuramente un buonissimo potenziale, non potendosi sfogare allo “Stadium”, con i noti problemi che ci sono tra Ultras e Società, e con la questura di Torino, per le partite in casa. Gli Ultras bianconeri offrono uno spettacolo buono, con tante torce accese durante la partita, un fumogeno verde e fanno esplodere una bomba carta al 25°, al gol di Danilo in mischia. Il buon tifo bianconero ha uno stop verso il 40° e riprende nel secondo tempo dopo qualche minuto, non è dato saperne il perché. Per il resto, soprattutto nel finale dopo il gol del raddoppio juventino firmato da Chiesa in contropiede, la Sud fa egregiamente il proprio compito, con cori che si segnalano per la loro bella riuscita e con lo sventolio di diversi bandieroni a fare da cornice. La Juventus andrà poi dopo il triplice fischio a raccogliere gli applausi dei suoi Ultras. Più che buono il livello del tifo juventino questa sera, seppure con qualche pausa. Molto diverso comunque il loro tifo fuori casa rispetto a quando giocano in casa.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” parte subito alla grande e ci da’ dentro col tifo fin da subito. Gli Ultras azzurri patiscono solo in parte il maggiore blasone della Sud juventina, anche se la mazzata dello 0-1 si fa sentire su di loro. Qualcuno di fede juventina in Maratona superiore, in quel momento pensa bene di assurgere al ruolo di protagonista. Il tifo diminuisce, poi la Maratona si rincuora e si rianima per lo scampato pericolo del rigore parato allo juventino Vlahovic al 39°. Questa sera non si avverte neanche, come succede spesso, il vezzo di tanta gente di fede azzurra di tardare il ritorno al proprio posto dopo l’intervallo e quindi la ripresa del tifo. Purtroppo però in campo l’Empoli arranca non poco e il tifo azzurro ne risente, pur rimanendo comunque sempre all’altezza. Alcuni cori vengono bene, come il “Lotta con il cuor fino al novantesimo…”, tanti però così così. Bello il continuo sventolio di almeno cinque bandieroni. Dopo lo 0-2 si pensa più che altro a mandare a quel paese i tanti juventini presenti. C’è da dire che durante la partita sono stati davvero molti i cori di sfottò da una parte e dall’altra, per una rivalità che sta salendo di tono. Verso la fine, oltre ai classici cori per i diffidati, risulta forte “Juventino pezzo di me…”, che raccoglie i fischi in pratica di tutto lo stadio, svegliatosi solo nel finale. Questa sera con gli Ultras di casa anche tanti ragazzi gemellati di Parma con la pezza “Curva Nord Matteo Bagnaresi” e alcuni Fratelli di Fasano. Immancabile la pezza dei “Cannoli Azzurri”. Considerando tutto, anche il livello del tifo empolese è da considerarsi piuttosto buono, e comunque non inferiore a quello juventino per gran parte della partita.

Uno sguardo altrove : L’anticipo del venerdì alle 18,30 è SASSUOLO-HELLAS VERONA, coi veronesi in numero piuttosto buono, non tantissimi ma c’è da rimarcare la pessima collocazione della gara. Occupano la parte alta del settore ospiti, agitando molti bandieroni. Subito dopo il 3-1 definitivo del Sassuolo, intonano “E quando i blue saranno in ciel…”, badando davvero poco al risultato. I sassolesi sono come sempre pochi, fanno quello che possono agitando due bandieroni. L’altro anticipo del venerdì, stavolta alle 20,45, è il match-clou ROMA-MILAN, che vede i rossoneri, presenti in circa 4mila, rimanere in silenzio il primo quarto d’ora per protesta contro il caroprezzi, accompagnato dallo striscione “Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto”. Offrono senz’altro un buon colpo d’occhio con bei battimani compatti, diversi bandieroni e alla fine del primo tempo compaiono magicamente tutti i due aste delle più sconosciute realtà di paesi e cittadine. Accendono diverse torce lasciate prudentemente a terra e gioiscono con la loro squadra che porta a casa un importante risultato. Curva Sud giallorossa in buono stato di forma questa sera. Ricordato come sempre con cori e striscioni, ovviamente anche contro i milanisti, Antonio De Falchi, ucciso il 4 giugno 1989 fuori il “Meazza-San Siro” prima di un Milan-Roma. Il tifo della Sud non si ammoscia neanche quando la Roma subisce il secondo gol, per merito soprattutto del lanciacori che usa le parole giuste, viene seguito, e la Roma è incitata fino alla fine. Bello il nuovo striscione “Stile Giallorosso” e quello in memoria di Anatollj, tifoso romanista di 19 anni scomparso venerdì scorso in un incidente stradale, “Uno sguardo al cielo ogni volta che segniamo”. Spettatori ufficiali: 61.690, con il Parterre di Tribuna Tevere coperto da brutti teloni sponsorizzati che tolgono un po’ di capienza all’’Olimpico’. BOLOGNA-CAGLIARI si gioca al sabato alle 18,30. I cagliaritani non sono tantissimi a dire il vero, ma c’è da considerare sempre la distanza quando i sardi giocano fuori casa, ed in questo caso anche giorno e orario del match. Poco colorati, dietro la pezza degli “Sconvolts”, si fanno sentire ma non sono continui. All’entrata delle squadre in campo la Curva Andrea Costa è piena di striscioni luttuosi per la morte di Christian Alberoni, detto “Albero”, ultrà del Bologna e della Fortitudo, scomparso pochi giorni fa, come ad esempio “Le stelle brillano soltanto in notte oscura, Albero sempre con noi”, “Ciao Albero”, “Il tuo ricordo nel nostro cuore per cacciare via il dolore”, “’Noi non siamo esseri umani!’ ciao Albero”. I bolognesi sono autori davvero di un buon tifo e gli dedicano la vittoria, col Bologna che rimonta da 0-1 a 2-1. A fine primo tempo i bolognesi alzano il coro “Noi non siamo cagliaritani!”. 22.818 gli spettatori ufficiali.

L’altro match del sabato alle 18,30 è UDINESE-FROSINONE, che si gioca davanti a 20.116 spettatori ufficiali, coi ciociari che sono in numero discreto, non molti comunque, con il solo striscione “Nessuna resa”. Anche per loro valgono tutte le attenuanti del caso. Presenza al loro fianco dei gemellati messinesi con tanto di pezza “Gioventù Messina sez.Milano”. Si impegnano col tifo ma si sentono solo a sprazzi. Di ottima fattura la bandiera “Street Boys Frosinone”, con un pallone di cuoio al centro e l’alloro. Gli Ultras di casa non sono in molti a fare il tifo, a parte la parte centrale la Nord non appare unita come altre volte, e per di più sembra poco colorata. Tifo comunque su buoni livelli. Lo 0-0 finale sta stretto al Frosinone. Al sabato sera, h.20,45, si gioca ATALANTA-MONZA. Buono il tifo dei monzesi, compatto e costante; occupano il vecchio settore ospiti, settorino temporaneo vicino alla Tribuna centrale, essendo la Curva Sud abbattuta ed in via di rifacimento. Anche la Nord atalantina si presenta in forma, eseguendo davvero un buon tifo, con molti bandieroni sventolati e striscioni come “Atalanta facci sognare”, frase dapprima illuminata dalle torce e staccata di una decina di metri dalla balaustra, poi posta fissa in basso insieme ad altri striscioni-slogan come “Tanto tornano” e “La nostra unione per una grande passione”. L’Atalanta vince 3-0 e fa felici i suoi impagabili tifosi. Non tantissimi i laziali al “Maradona”, ma comunque in numero sufficiente, per NAPOLI-LAZIO, altro anticipo del sabato sera, che si gioca davanti a circa 43mila persone. I laziali fanno comunque la loro bella figura, pur non facendo niente di trascendentale. La Lazio si porterà via tre importanti punti per la loro gioia. I napoletani sono autori di un buon tifo, da parte di entrambe le curve. La Curva A canta “Romano infame” verso i laziali, presente la pezza dei “Mastiffs 1991” a centro curva, espone anche la scritta “Biglietto trasferte: prezzo uguale e con un tetto”.

Alle 18,30 domenicali si gioca INTER-FIORENTINA, coi tifosi viola in buon numero considerato tutto, accendono fumogeni viola con sventolio di bandieroni e bei battimani, eseguendo un tifo discreto, condizionato peraltro dal pesante passivo (0-4 il finale). In Fiorentina-Lecce dello scorso 27 agosto esposero lo striscione “Bentornati Ultras”. Su buoni livelli e incisivo il tifo interista. La Nord intona, al rientro delle squadre in campo dopo la prima frazione, cori pro Biraghi, tipo “Uno di noi Biraghi uno di noi” e “Cristiano Biraghi eeh ooh”. Il terzino viola sentendo questi cori si gira e batte più volte la mano sul cuore, ringraziando i tifosi nerazzurri. La Nord espone lo striscione “Trasferte: fissate un tetto al prezzo”. 72.739 gli spettatori ufficiali. Altra gara della domenica alle 18,30 è TORINO-GENOA, coi genoani presenti in circa 4mila: una vera invasione, una presenza massiccia; prendono tutto il settore ospiti e buona parte della Curva Primavera, mischiati a tifosi del Torino (presente in quella zona lo striscione granata “Mods Piazza Statuto”), coi quali fraternizzano e rinnovano la vecchia bella amicizia, messa in discussione dopo un Torino-Genoa (3-3) di ormai diversi anni fa con zuffa finale in campo tra giocatori. Davvero belli, da vedere e da sentire, i tifosi rossoblù, con tanti bandieroni al vento. A circa 4 anni di distanza dalla sua morte esposti almeno due striscioni tenuti a mano nei primi minuti per Mauro Marchi, detto “Mauri”, ultrà genoano vecchio leader (“Ciao Mauri per sempre skinead”, “Mauri vive nei nostri ideali”). I tifosi granata ringraziano con uno striscione fisso il difensore Alessandro Buongiorno per aver scelto di proseguire coi colori del Toro, anche se sono polemici verso la dirigenza esponendo al terzo anello la solita scritta “Solo per la maglia”. La Curva Maratona appare comunque ancora una volta in buona forma e fa festa nel finale con Radonjic. L’altro posticipo della domenica sera, oltre Empoli-Juve, è LECCE-SALERNITANA. In buon numero i campani in Salento, dove occupano tutto il settore ospiti superiore e gran parte di quello inferiore. Con loro alcuni esponenti baresi, fortemente gemellati con loro e acerrimi nemici dei leccesi. Per i granata questa sera certamente non la migliore prestazione; presto sotto nel punteggio, non saranno incisivi e determinati come altre volte. Bello lo striscione nuovo degli “Ultrà Lecce” e gli altri nei paraggi come “Contro questo calcio”, “Diffidati presenti”, “Senza padroni”, mentre nell’altra curva fa bella mostra di sé lo striscione “Brigata Borghetti”. Bella prova di tifo della Nord, che accende alcune torce, intona cori di sfottò verso i campani e alla fine fa festa con la loro squadra che veleggia a sette punti dopo tre partite.