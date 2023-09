E’ stato il primo nuovo volto della stagione, ma è quello che ancora ad oggi non siamo riusciti a vedere. La stagione di Daniel Maldini si non si è praticamente mai aperta, avendo lavorato veramente pochi giorni sul campo assieme ai compagni. Il giocatore, ad onor del vero, si trascinava delle problematiche dall’esperienza di Spezia, situazioni di cui la società azzurra era al corrente. Non ci si aspettava però una ricaduta cosi repentina, non permettendo mai all’attaccante di poter essere preso in considerazione dal mister.

Finalmente però si avvicina per lui il giorno del rientro in gruppo. Infatti alla ripresa degli allenamenti, giovedi, per lui inizierà gradatamente un lavoro che avrà l’obiettivo di fargli recuperare tatticamente il tempo perso. Già nella settimana prossima, l’ex Milan, dovrebbe prendere parte attiva a tutta la seduta di allenamento, con la speranza di poter essere convocabile per la gara di Roma. Ovviamente ci vorrà ancora un po’ di tempo per poterlo vedere al meglio, ma sicuramente è una freccia in più (ed anche centimetri in più) per l’attacco di Zanetti