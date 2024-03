Questo è il weekend della sosta per il campionato per le varie Nazionali impegnate tra amichevoli e gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. La Serie A tornerà in campo nel prossimo fine settimana per la 30a giornata che sarà sdoppiata in due giorni; metà gare sabato 30 e l’altra metà lunedì 1° aprile. Domenica infatti sarà Pasqua.

Un turno che vedrà l’Empoli impegnato nella difficilissima trasferta di San Siro contro l’Inter mentre ci saranno due scontri diretti molto importanti nella lotta salvezza, Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Per quanto riguarda la corsa alle coppe Europee due sfide interessanti: Napoli-Atalanta e Lazio-Juventus.

Ecco il programma completo delle gare:

NAPOLI-ATALANTA 30/03 ore 12:30

GENOA-FROSINONE 30/03 ore 15:00

TORINO-MONZA 30/03 ore 15:00

LAZIO-JUVENTUS 30/03 ore 18:00

FIORENTINA-MILAN 30/03 ore 20:45

BOLOGNA-SALERNITANA 01/04 ore 12:30

CAGLIARI-VERONA 01/04 ore 15:00

SASSUOLO-UDINESE 01/04 ore 15:00

LECCE-ROMA 01/04 ore 18:00

INTER-EMPOLI 01/04 ore 20:45