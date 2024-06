Come scritto qualche giorno fa, le parti si sono prese quel minimo di tempo per staccare e ponderare alcune riflessioni. La settimana prossima però ci dovrebbe essere l’incontro tra la proprietà azzurra e Davide Nicola, al fine di capire se il rapporto professionale potrà proseguire o meno. La decisione, lo diciamo anche a scanso di equivoci, è totalmente nelle mani dell’allenatore piemontese. Fabrizio Corsi, dal canto suo, ha già fatto capire che la volontà – al di là di un contratto adesso in essere – è quella di proseguire.

Per Nicola, quella della prossima stagione, potrebbe essere una sfida molto interessante. Se la storia ormai racconta di un allenatore capace di imprese titaniche nel salvare squadre non messe bene, altrettanto ci racconta che al secondo anno nella medesima squadra, Nicola difficilmente fa bene. Questo quindi quello che, sulla bilancia dell’allenatore, potrebbe pesare in positivo. Non è però da esclude che lo stesso Nicola possa valutare altro, lasciando da vincitore. Pochi giorni dovrebbero dividerci dalla conoscenza. La sensazione, stando ai rumors, è che siano maggiori le possibilità di prosecuzione.