Nicolò Cambiaghi sta per terminare la sua avventura di due anni con la maglia azzurra. Il giocatore infatti, dopo l’esperienza della scorsa stagione in prestito dall’Atalanta in cui realizzò 6 reti, in estate ha fatto ritorno in azzurro sempre con la formula del prestito e adesso rientrerà all’Atalanta. Nonostante sia sempre stato tra i migliori, in questa stagione ci aspettavamo qualcosa in più in termini di reti con l’attaccante che ha terminato la stagione con un solo gol realizzato, contro il Torino.

L’Atalanta, con la qualificazione alla prossima Champions, sembra avere altri piani per Nicolò e non rientrerà nel progetto di Gasperini. Ecco che per lui si apriranno presto le sirene di mercato con la società bergamasca che potrebbe valutare anche la cessione definitiva e non il semplice prestito.

La novità delle ultime ore, uscita da Sky Sport, è che il giocatore piace molto al nuovo Ds del Napoli Manna che vorrebbe inserirlo nella rosa a disposizione di Antonio Conte, che presto verrà ufficializzato. Vedremo nelle prossime settimane se la pista Napoli sarà quella giusta, di sicuro sta per finire la parentesi empolese per Nicolò. Anche il Como, lo ricordiamo, sta prendendo informazioni sul ragazzo.