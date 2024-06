L’Empoli comincia a sfogliare la margherita in vista della prossima stagione. Giocoforza dovranno essere fatte molte operazioni in entrata, visto che diversi calciatori torneranno alle proprie società di appartenenza per fine prestito. A centrocampo c’è bisogno di calciatori di qualità che all’occorrenza sappiano interpretare più ruoli ma che in primis siano mezzali di valore.

Uno di questi rinforzi potrebbe essere rappresentato da Fabio Miretti, classe 2003 lanciato da Allegri ma che nell’ultima stagione alla Juventus è stato impiegato a corrente alternata. A Empoli potrebbe trovare quella continuità di impiego che a Torino non possono garantirgli. Il calciatore piace alla dirigenza azzurra, che potrebbe tentare l’affondo per averlo in prestito. Miretti piace anche ad altre squadre, come ad esempio il Genoa, per cui non sarà facile vincere la concorrenza e tesserarlo per la prossima stagione.