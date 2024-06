Come ogni anno, dopo la fine della stagione, andiamo a redigere il nostro pagellone finale. Ovviamente verranno presi in esame i calciatori in rosa all’ultima giornata di campionato.

CAPRILE: 6.5 Non era facile sostituire Vicario volato al Tottenham in estate. Inizia malissimo con un brutto errore contro il Verona che costa i tre punti. Poi rimane fuori per infortunio, con determinazione e personalità si riprende il posto sciorinando buone prestazioni dando sicurezza al reparto. Con il senno di poi, il rigore parato a Cagliari è stato preziosissimo.

PERISAN: 6 Una sola presenza fatta registrare a Monza – in sostituzione di Caprile – gara persa per 2-0. Poi Zanetti gli ha preferito Berisha, successivamente il recupero del portiere di proprietà del Napoli gli ha precluso le possibilità di scendere in campo.

BERISHA: 6 In campo nel momento peggiore della stagione azzurra, il portiere albanese ha alternato buone prestazioni ad altre meno. Ha fornito il suo apporto in una fase in cui la retroguardia faceva acqua da tutte le parti.

GOGLICHIDZE: S.V.

PEZZELLA: 6 Con l’arrivo di Nicola viene utilizzato maggiormente, dando il suo contributo sulla fascia sinistra nel centrocampo a cinque. Si alterna con Cacace fornendo il suo positivo apporto nelle due fasi, anche se qualche errore non manca.

WALUKIEWICZ: 6 Una stagione caratterizzata da alti e bassi, anche lui trova maggiore continuità con l’arrivo sulla panchina di Davide Nicola. Pesa nell’ultima parte della stagione il grave errore di Lecce che costa una sconfitta molto grave in un uno scontro diretto. Ha il merito di non deprimersi dando l’anima per la maglia azzurra fino all’ultima goccia di sudore.

CACACE: 6 Ad intermittenza come per molti suoi compagni, nell’ultima parte della stagione – come detto in precedenza – si deve giocare il posto con Pezzella. In crescita rispetto al balbettante inizio stagione, facendo registrare dei miglioramenti in marcatura.

BERESZYNSKI: 6.5 All’inizio stagione non brilla il polacco ex Sampdoria, schierato come esterno destro nella difesa a quattro proposta sia da Zanetti e Andreazzoli. Beneficia del passaggio al 3-4-2-1, nel ruolo di braccetto destro si disimpegna nel migliore dei modi crescendo in maniera significativa ogni partita.

EBUEHI: 5.5 Il nigeriano non è il giocatore ammirato nella stagione scorsa, non soltanto per i guai fisici con cui deve far fronte durante il campionato. Qualche buona partita in fase difensiva ma nulla più.

LUPERTO: 7.5 Il capitano si merita il voto più alto dei calciatori in movimento, in una stagione molto complicata lui risponde sempre presente. Guida i compagni attraverso prestazione eccellenti sul piano della concentrazione e solidità, non sbaglia quasi mai giocando con una continuità impressionante. Stoico!

ISMAJLI: 6.5 Lo scorso anno Zanetti disse: “Se andassi in guerra me lo porterei con me”. In effetti l’albanese – seppur spesso alle prese con problemi fisici – quando c’è da tirar fuori la sciabola non si scompone dando il suo contributo al reparto arretrato opponendosi agli attacchi portati dagli avversari. Coriaceo

GRASSI: 6.5 Col passare delle giornate finisce per essere quasi insostituibile e infatti in sua assenza al centrocampo azzurro sembra mancare un po’ di fosforo. Il classico giocatore che si vede quando manca. Dà sempre il suo contributo, senza difettare mai di grande applicazione.

KOVALENKO: 5.5 Un campionato non certo esaltante, anche se è suo il gol che permette all’Empoli di violare il Maradona. Più ombre che luci, soprattutto perché non sembra mai al centro del progetto tattico dei vari allenatori succeduti sulla panchina azzurra.

MARIN: 6 Un po’ a corrente alternata, ma nella parte finale di stagione si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Finisce con zero gol all’attivo, un passo indietro rispetto alla stagione scorsa, ma ci va molto vicino nell’ultima decisiva gara contro la Roma.

FAZZINI: 6 Da lui forse ci si aspettava un salto di qualità maggiore, viste le aspettative di inizio stagione, ma tutto sommato il giovane talento azzurro si destreggia bene, tenendo conto che entra quasi sempre a gara in corso. Sul finale più in affanno rispetto alla parte centrale.

ZURKOWSKI: 6 La sua partenza è esplosiva, segna quattro gol appena tornato a Empoli, mostrando il solito attaccamento alla maglia. A causa di una condizione non certo perfetta e a qualche piccolo malanno, cala alla distanza, dando un contributo praticamente nullo nelle ultime partite.

MALEH: 6.5 Anche lui, come i compagni di squadra, difetta di continuità durante tutto l’arco del campionato. Ma sia nel primo periodo andreazzoliano sia sotto la gestione Nicola si dimostra un centrocampista utile alla causa, abile a rintuzzare le offensive avversarie.

BASTONI: 6 All’inizio della stagione deve recuperare da un infortunio che si porta dietro, ciò non gli permette di battagliare per un posto da titolare. Con Nicola viene impiegato maggiormente nella posizione di centrocampista/mezzala dando un contributo discreto.

GYASI: 6 Comincia male, anche perché viene schierato dappertutto all’infuori della sua posizione naturale. Con l’avvento di Nicola riesce a trovare anche più continuità in termini di prestazioni. Siamo d’accordo, non è un fuoriclasse e talvolta commette errori evitabili, ma l’impegno è sempre massimo e da questo punto di vista rimane un giocatore molto applicato.

SHPENDI: 5,5 Evidentemente è ancora acerbo per la categoria, non si spiega altrimenti lo scarsissimo impiego. Siamo però sicuri che il ragazzo si farà…

CAPUTO: 5,5 Stagione complicata quella di Ciccio. Un infortunio ha condizionato non poco la parte finale del campionato, dove però lo si è rivisto in campo. Siamo lontani dal primo Caputo visto ad Empoli, ma qualcosina in più la ci si poteva attendere anche al cospetto della carta d’identità.

NIANG: 6 I suoi sono stati gol importanti, con quello segnato al minuto 93 contro la Roma ad esserne il capofila. Oggettivamente Niang, a livello numerico, ha raccolto molto più di quanto seminato. Non sono state poche le partite in cui non ha fatto male, ed anche i gol – per quanto davvero fondamentali – sono arrivati o dal dischetto o da posizione e situazione in cui chi fa quel mestiere mai dovrebbe sbagliare.

CERRI: 6,5 Si potrebbe fare il discorso inverso a Niang. I numeri non sono certo da incorniaciare, ma il contributo fornito da Cerri (soprattutto nelle prime cinque uscite) è stato davvero di spessore, andando a portare quell’equilibrio offensivo che palesemente mancava.

CANCELLIERI: 6,5 Impiegato meno di quanto forse non si pensasse alla vigilia della stagione, e spesso utilizzato come “seconda” scelta. Per numeri è uno di quelli che si è distinto maggiormente in stagione. Qualche passaggio a vuoto c’è stato ma il rendimento è stato positivo ed in crescita.

DESTRO: 4,5 Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Scelta non certo vincente quella di riproporlo per il secondo anno consecutivo.

CAMBIAGHI: 7 La cosa incredibile è che ha segnato solo un gol. La stagione di Nick è stata da grande giocatore, un pizzico in flessione nella parte finale ma ha sempre tirato la carretta e nei momenti di buio della squadra (diversi) è stato uno dei pochi che ha saputo accendere la luce.

MISTER NICOLA: 8,5 E’ stato senza dubbio l’elemento che ha cambiato e salvato la stagione. Dal suo arrivo si è oggettivamente vista una trasformazione mentale da parte della squadra che, seppur non offrendo mai un calcio da stroppicciarsi gli occhi (come qualcuno l’anno scorso invece voleva), si è saputa equilibrare e trovare quella concretezza che mancava. Ha preso la squadra alla 21a giornata, penultima, dopo una delle prestazioni più tristi della stagione e l’ha fatta salvare, con una media punti di 1,28. Da quando c’è lui in panchina solo otto squadre hanno fatto più punti.