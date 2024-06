EMPOLI 0 INTER: 1

MARCATORI: 29st Matarrese (I)

EMPOLI: 1 Bernice, 2 Biondini, 3 Battaglini(36st De Vita), 4 Hyka(36st Pucci), 5 Covelli(26st Ginestretti), 6 Conflitto(36st Poggi), 7 Ciampelli(36st Lupoli), 8 Bruno, 9 Murolo(19st Isidori), 10 Landi, 11 Ghizzani

A disposizione: 12 Di Grazia, 13 De Vita, 14 Poggi, 15 Ginestretti, 16 Lorenzi, 17 Lupoli, 18 Olivieri, 19 Pucci, 20 Isidori

ALL: Lo Russo Stefano

INTER: 1 Galliera, 2 Bettelli, 3 Rocca, 4 Pannuto(16st Piva), 5 Donato, 6 Evangelista, 7 Limido, 8 Nesè, 9 Dade Lombardi, 10 Calò(16st Matarrese), 11 Gjeci

A disposizione: 12 Illeschi, 13 Benatti, 14 Pirola, 15 Masetti, 16 Puricelli, 17 Forlani, 18 Piva, 19 Matarrese, 20 Carboni

ALL. Fautario Simone

Arbitro: Tedesco Gianpasquale

Assistenti: Scafuri, Orlando

Ammoniti:4st Limido, 7st Bernice, 40+2st Biondini

Espulsi:

-Finisce ai quarti di finale il cammino in questi playoff dell’Empoli dopo l’1-1 maturato a Milano e la sconfitta per 1-0 di oggi a Monteboro. Grande rammarico per questa annata di ragazzi talentuosi che forse meritavano di arrivare più lontano. Per quanto visto oggi in campo il risultato giusto sarebbe stato un pareggio, che sarebbe bastato all’Empoli per passare il turno. Proprio questa consapevolezza di avere 2 risultati utili su 3 ha giocato a sfavore degli azzurri che sono scesi in campo con l’idea di arroccarsi in difesa e provare a ripartire con lanci lunghi sulle fasce, ma nonostante ciò ha concesso diverse occasioni pericolose agli avversari e creato poco. Gli unici spunti sono venuti da giocate individuali di Landi, Ghizzani e Murolo, mentre decisamente sottotono la prestazione del centrocampo e degli esterni. Una partita molto fisica e per alcuni tratti anche bloccata, come ci si aspetterebbe da un turno eliminatorio di playoff. Gol che arriva dopo un tiro dal limite dell’area respinto con Matarrese che anticipa una difesa azzurra mal posizionata e porta in vantaggio la sua squadra. Da segnalare anche un grave errore su un tocco di mano in area di rigore meneghina non ravvisato dall’arbitro, oltre a questo inspiegabile il recupero finale di soli 3 minuti quando si è giocato forse 25 dei 40 minuti previsti nel secondo tempo. Personalmente ci tengo a sottolineare come sia una vergogna, soprattutto a livello giovanile e in quarto di finale, vedere una squadra come l’Empoli che ha sempre fatto del “giocare il pallone” il suo punto forte scendere in campo sin dal primo minuto con la voglia di mantenere il risultato a qualunque costo, principalmente con perdite di tempo continue (Bernice viene ammonito proprio per questo) e fallo sistematico a centrocampo sull’avversario spalle alla porta.