Sfida numero 13 tra Bologna e Empoli quella di domani pomeriggio al Dall’Ara. Nei dodice precedenti totali giocati fino ad adesso, due vittorie azzurre, 5 i pareggi e 5 i successi rossoblu.

La prima sfida risale al 10 marzo 1985, Serie B, con le squadre che chiusero sullo 0-0. Nuovo confronto, sempre in serie cadetta, nel campionato 1985/86 e ancora un pareggio, stavolta per 1-1, con il rigore di De Vecchi a pareggiare il vantaggio azzurro di Zennaro. Le due squadre si ritrovano di fronte il 31 ottobre 1993, in Serie C1, con il Bologna che colse il primo successo sugli azzurri grazie ad una rete di Campione.

Il 3 maggio 1998 la prima sfida nella massima serie, chiusa sul 2-2, con l’Empoli che grazie alle reti di Esposito e Cappellini rimontò il doppio vantaggio bolognese firmato Roberto Baggio e Paramatti. Nuova gara il campionato successivo, con il Bologna stavolta vittorioso 2-0 con le reti di Binotto e Signori. Il 24 ottobre 2001 Bologna e Empoli si sfidarono nella gara valida per secondo turno di Coppa Italia, con gli azzurri che si imposero 3-1 (Bonetto e doppietta di Maccarone). sfiorando il passaggio del turno dopo l’1-4 del Castellani.

La prima sfida in campionato del terzo millennio al Dall’Ara arriva nel campionato 2003/04, con gli azzurri che persero 2-0, con i gol di Bellucci e Vanoli. Si arriva al 19 dicembre 2015, quando l’Empoli di Giampaolo vinse 3-2 sul campo del Bologna, grazie alla doppietta di Maccarone e al gol di Pucciarelli (Brienza e Destro per i rossoblu). Troviamo poi il pareggio per 0-0 nella sfida del dicembre del 2016, il successo bolognese, 3-1 in rimonta nella sfida dell’aprile del 2019, con le reti di Soriano, Orsolini e Sansone dopo il vantaggio azzurro di Pajac e poi lo 0-0 nell’ultimo specifico precedente di Andreazzoli. Lo scorso anno, l’ultimo precedente, è arrivato il successo dell’Empoli per 1-0 grazie al gol di Bandinelli

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Emilia tra Bologna ed Empoli:

1984/85 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 1-1

1993/94 Serie C 1-0

1997/98 Serie A 2-2

1998/99 Serie A 2-0

2002/03 Serie A 2-0

2003/04 Serie A 2-1

2015/16 Serie A 2-3

2016/17 Serie A 0-0

2018/19 Serie A 3-1

2021/22 Serie A 0-0

2022/23 Serie A 0-1