E’ stata ufficializzata un’altra partenza in casa azzurra. Andrea Sodero, classe 2004, è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Giocherà in Serie C, nella squadra Under 23. L’operazione è stata conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore dell’Atalanta. Nella passata stagione ha giocato con la formazione Primavera e a gennaio 2024 ha debuttato in Serie A nei minuti finali della partita del Bentegodi contro il Verona.

Questo il comunicato della società bergamasca:

“Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Sodero. Nato ad Arezzo il 7 agosto 2004, trequartista, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze, con 4 gol e 9 assist con la formazione della Primavera. Il 13 gennaio 2024 ha debuttato in Serie A con la prima squadra toscana nella gara contro l’Hellas Verona, entrando nel secondo tempo. Benvenuto, Andrea!