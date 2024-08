Sono state ufficializzate due partenze in casa Empoli, entrambi in prestito e tutte e due alla Carrarese in Serie B. Si tratta del difensore Gabriele Guarino (da tempo parliamo di questa possibilità), classe 2004, e del portiere Niccolò Chiorra, classe 2001.

Ricordiamo che nella passata stagione Guarino è stato a lungo infortunato e a gennaio è passato in prestito al Modena senza poter mai esordire mentre Chiorra ha disputato un bel campionato con la Lucchese in Serie C collezionando 36 presenze.

Le due operazioni sono state concluse in prestito secco in modo da permettere ai due giocatori di poter dimostrare il proprio valore per poi tornare in maglia azzurra.