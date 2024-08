Finalmente, fatecelo dire con estrema sincerità, siamo arrivati agli sgoccioli di questa sessione di calciomercato. Un mercato troppo lungo, e che – ci ripetiamo – dovrebbe chiudere prima di far si che le squadre scendano in campo per le gare ufficiali. Ancora due giorni, e poi suonerà il fatidico gong. In casa azzurra c’è stato un gran lavoro in queste ultime ore, e guardando alle entrate viene da dire che il più è fatto. Potrebbe ancora arrivare qualcosa, e potrebbe non essere da escludere nemmeno una sorpresa, ad oggi non attesa. In uscita invece ci sono ancora da sistemare delle cose. Dovrebbero essere scontate le partenze in prestito di Guarino, Shpendi, Donati e Chiorra. Anche Haas è sulla lista dei potenziali uscenti.

Guardando al campo, guardando all’attuale 3-4-2-1 di D’Aversa (attenzione però al modulo che potrebbe anche variare nel corso delle prossime settimane), l’unica vera novità nella formazione “titolare” la si va a trovare in difesa. Walukiewicz era sicuramente uno dei partenti dal primo minuto e la sua uscita lascia un vuoto. Vuoto che dovrebbe essere coperto dalla grande esperienza di Mattia De Sciglio. Sazonov andrà a rappresentare un’alternativa, non dimenticando che si attende il rientro di Ebuehi. In mezzo al campo la “novità” più importante la porta il ritorno di Zurkowski, ma il polacco ne avrà ancora per un mese. Quando sarà pronto, sarà sicuramente una pedina che vedremo in campo. In avanti l’arrivo di Pellegri non dovrebbe spostare l’attuale gerarchia, con Colombo ad essere arrivato per giocare. Vista però la rescissione di Caputo, Pellegri diventa alternativa importante. Cosi come se, per quella posizione, dovesse arrivare un altro elemento. Dietro la prima punta Fazzini ad oggi è intoccabile, con poi il mercato che ha già fatto il resto portando Esposito e Solbakken che si giocheranno il posto. C’è Poi Anjorin, che potrebbe essere considerato un’alternativa per questo ruolo, Anjorin può però fare anche il centrocampista centrale, quindi essere un vice-Grassi/Henderson. Dovesse concretizzarsi Brekalo, possibile ma difficile, ci sarebbe un’alternativa in più…almeno di una clamorosa uscita. Da evidenziare, poi ci ritorneremo nelle conclusioni di fine mercato, che il club ad oggi non ha tirato fuori un euro in questa sessione di mercato.

Questo, ad oggi, il potenziale undici titolare con la prima alternativa per ogni posizione: Vasquez (Perisan); De Sciglio (Ebuehi), Ismajli (Sazonov), Viti (Marianucci); Gyasi (Zurkowski), Grassi (Henderson), Maleh (Haas), Pezzella (Cacace); Fazzini (Anjorin), Esposito (Solbakken); Colombo (Pellegri).