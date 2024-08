Cosi come ci piace sottolineare un’esclusiva, uno scoop, giusto evidenziare anche un errore. Se pur in buona fede ed in ragione di informazioni avute. Nessun giornalista ha la visibilità dei contratti, del pezzo di carta, e quindi stiamo sempre alle fonti ed a quanto ci viene riferito. C’era totale convinzione, in ragione di informazioni arrivate da chi di dovere, sulla percentuale destinata al Cagliari sulla rivendita di Walukiewicz.

Dobbiamo confermare, come evidenziato da molti commenti, e da alcuni siti, che al Cagliari andrà il 10% e non il 50% come da noi, a questo punto erroneamente, riportato. Meglio cosi, soprattutto per chi realmente godrà di quei quattrini. Chiediamo scusa per la cantonata presa, anche se certi di quanto ci fu detto nell’estate del 2023 al momento del riscatto di Walu dal Cagliari.