Sono fin qui diciannove i confronti in campionato tra Empoli e Cesena allo stadio Castellani. Il bilancio è decisamente in favore degli azzurri che per dieci volte hanno riportato il successo contro le due vittorie romagnole. Non pochi, sette, i pareggi emersi. C’è anche un precedente di Coppa Italia (stagione 16/17) con vittoria cesenate ai supplementari.
Il primo storico incrocio risale alla stagione di B 1946/47 con vittoria empolese per 2-1 grazie ai gol di Marzani ed Ulivieri. Dopo quel match sono seguiti sei confronti a livello di serie C tutti concentrati negli anni ’60. Nella stagione 83/83 le due squadre si sono ritrovate in B e ad Empoli arrivò il nostro successo per 1-0 grazie al gol di Cinello. Le due squadre si sono poi affrontante nelle due stagioni successive di B con, prima uno 0-0 e poi un 2-2 (doppietta di Cecconi per recuperare dallo 0-2). Due anni dopo, nel campionato 87/88 è arrivato il primo match a livello di serie A: altro 2-2 con doppietta del compianto Enrico Cucchi. Le due squadre si ritrovano quasi dieci anni dopo, nella serie B 96/97 con vittoria azzurra per 2-0 grazie ai gol di Martusciello e Cappellini. Nel 99/00 la vinciamo 2-1 con i gol di Cappellini e Bresciano, poi Baronchelli accorcia. Si rigioca dopo cinque anni, sempre in B, e finisce 0-0, con poi il confronto che deve attendere altri cinque anni: 09/10 vittoria azzurra 2-0 con Coralli e Valdifiori. Si va alla stagione 12/13 ed arriva un’altra vittoria dell’Empoli, stavolta per 1-0 con gol di Tavano su rigore. L’anno successivo finisce 0-0 ed a fine stagione le due squadre vanno a braccietto in serie A. Nel campionato di serie A 14/15 vinciamo 2-0: Maccarone e Signorelli. L’ultimo precedente è quello della serie B 2017/18, al Castellani vinciamo 5-3: due volte Donnarumma, poi Caputo per andare avanti di tre, il Cesena accorcia con Fazzi, poi arrivano i gol di Zajc e Krunic poi nel recupero i romagnoli segnano due volte con Moncini e Jallow.
Partita che temo moltissimo e per la quale non ho buone sensazioni 🤞🏻
Firmerei subito per un buon pari
Anch’io la vedo male ma un pareggio non servirebbe a niente. Piuttosto preferirei perdere se servisse a mandare a casa Dionisi
Il gol di Cinello all’81° segnò la prima storica salvezza in serie b. Retrocesse la Pistoiese.
me lo ricordo bene, ultima giornata, gol sotto la nord (o meglio sotto i vecchi spogliatoi).
un piattone sotto la traversa dentro l’area di rigore. Mi ricordo questa cosa, maratona di legno,
vado col babbo a fare il biglietto, avevano finito le scorte ma non perchè stadio pieno ma perchè pensando a meno gente i biglietti stampati erano meno della capienza. Quindi pagammo le 10 mila lire senza biglietto ed entrammo.