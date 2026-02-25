Sono fin qui diciannove i confronti in campionato tra Empoli e Cesena allo stadio Castellani. Il bilancio è decisamente in favore degli azzurri che per dieci volte hanno riportato il successo contro le due vittorie romagnole. Non pochi, sette, i pareggi emersi. C’è anche un precedente di Coppa Italia (stagione 16/17) con vittoria cesenate ai supplementari.

Il primo storico incrocio risale alla stagione di B 1946/47 con vittoria empolese per 2-1 grazie ai gol di Marzani ed Ulivieri. Dopo quel match sono seguiti sei confronti a livello di serie C tutti concentrati negli anni ’60. Nella stagione 83/83 le due squadre si sono ritrovate in B e ad Empoli arrivò il nostro successo per 1-0 grazie al gol di Cinello. Le due squadre si sono poi affrontante nelle due stagioni successive di B con, prima uno 0-0 e poi un 2-2 (doppietta di Cecconi per recuperare dallo 0-2). Due anni dopo, nel campionato 87/88 è arrivato il primo match a livello di serie A: altro 2-2 con doppietta del compianto Enrico Cucchi. Le due squadre si ritrovano quasi dieci anni dopo, nella serie B 96/97 con vittoria azzurra per 2-0 grazie ai gol di Martusciello e Cappellini. Nel 99/00 la vinciamo 2-1 con i gol di Cappellini e Bresciano, poi Baronchelli accorcia. Si rigioca dopo cinque anni, sempre in B, e finisce 0-0, con poi il confronto che deve attendere altri cinque anni: 09/10 vittoria azzurra 2-0 con Coralli e Valdifiori. Si va alla stagione 12/13 ed arriva un’altra vittoria dell’Empoli, stavolta per 1-0 con gol di Tavano su rigore. L’anno successivo finisce 0-0 ed a fine stagione le due squadre vanno a braccietto in serie A. Nel campionato di serie A 14/15 vinciamo 2-0: Maccarone e Signorelli. L’ultimo precedente è quello della serie B 2017/18, al Castellani vinciamo 5-3: due volte Donnarumma, poi Caputo per andare avanti di tre, il Cesena accorcia con Fazzi, poi arrivano i gol di Zajc e Krunic poi nel recupero i romagnoli segnano due volte con Moncini e Jallow.

1946/1947 Serie B 2-1

1961/1962 Serie C 1-1

1963/1964 Serie C 0-1

1964/1965 Serie C 1-0

1965/1966 Serie C 0-0

1966/1967 Serie C 1-0

1967/1968 Serie C 1-3

1983/1984 Serie B 1-0

1984/1985 Serie B 0-0

1985/1986 Serie B 2-2

1987/1988 Serie A 2-2

1996/1997 Serie B 2-0

1999/2000 Serie B 2-1

2004/2005 Serie B 0-0

2009/2010 Serie B 2-0

2012/2013 Serie B 1-0

2013/2014 Serie B 0-0

2014/2015 Serie A 2-0

2017/2018 Serie B 5-3