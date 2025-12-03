Si giocherà domenica sera per la quattordicesima volta il confronto tra Empoli e Palermo in terra toscana. Il bilancio è nettamente a favore degli azzurri, anzi potremmo definire questo quasi un match tabù per i rosanero che hanno espugnato il Castellani una sola volta. I successi azzurri sono invece sette con in mezzo cinque gare terminate in parità. A livello gol complessivi gli azzurri sono avanti per 22 a 7. Il primo storico confronto risale alla serie B 47/48 con gara terminata 0-0. Tra l’altro, come curiosità, va detto che i primi tre confronti tra Empoli e Palermo sono finiti a reti bianche, il tutto si è sbloccato nel quarto incrocio (stagione di B 96/97) con gli azzurri ad imporsi per 3-1 grazie alle reti di Martusciello, Cappellini ed Amoroso.

Rocambolesca la sfida successiva, giocata come prima giornata del campionato di B 2001/02. Successo azzurro, targato Baldini, per 5-3 con uno scatenato Maccarone (doppietta) e gol anche di Belleri, Cappellini e Di Natale. Il primo ed unico successo palermitano arriva nella serie A 2005/06 per 1-0 con gol di Barazagli su assist di Grosso. Gli azzurri si rifanno subito l’anno seguente vincendo 2-0 grazie ai gol di Saudati ed Almiron. Si rigioca anche l’anno successivo ed arriva un 3-1 azzurro firmato da Pozzi, Giovinco e Vannucchi; per il Palermo, passato in vantaggio, il gol di Cavani. Si deve aspettare la B del 2013/14 per rivedere questo match che terminerà in parità sul punteggio di 1-1 con entrambe le squadre poi promosse in serie A. Nella stagione di A 14/15 arriva un netto 3-0 per noi con le marcature di Maccarone, Tonelli e Pucciarelli. La gara tra Empoli e Palermo si ripresenta nei due anni successivi di A, con prima uno 0-0 e poi un successo azzurro per 1-0 (Maccarone su rigore) e poi l’anno seguente in B, 2017/18, in quello che ad oggi è l’ultimi precedente e la vittoria con lo scarto maggiore per noi: 4-0 con tripletta di Caputo e Brighi.

Vediamo la cronistoria delle gare tra Empoli e Palermo giocate al Castellani:

1947/48 Serie B 0-0

1983/84 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 0-0

1996/97 Serie B 3-1

2001/02 Serie B 5-3

2005/06 Serie A 0-1

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 3-1

2013/14 Serie B 1-1

2014/15 Serie A 3-0

2015/16 Serie A 0-0

2016/17 Serie A 1-0

2017/18 Serie B 4-0