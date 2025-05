Si giocherà sabato il ventitreesimo confronto toscano tra Empoli e Parma. Una storia lunga settanta anni con le due squadre ad affrontarsi in tutte le categorie professionistiche e con le due tifoserie ad essere dagli anni ’80 unite in uno dei gemellaggi più forti a livello nazionale. Il bilancio vede avanti gli azzurri con dodici vittorie, mentre i ducali hanno sbancato il “Castellani” sei volte. Quattro sono stati i pareggi, con proprio l’ultimo precedente ad essere uno dei tre segni X. Da dire che, nonostante il maggior numero di vittorie, l’Empoli non supera in casa il Parma dal 2006/07 quando arrivò un 2-0 firmato Raggi e Matteini. A livello gol il punteggio parziale è di 28-24 in favore dell’Empoli.

Il primo storico confronto si è tenuto nell’Aprile del 1947 (serie B), ed ha visto la vittoria azzurra per 2-1 con reti di Degl’Innocenti e Pucci. L’Empoli ha vinto i primi quattro confronti diretti, con il primo pareggio arrivato al quinto incrocio (serie C 71/72) con gara terminata 1-1. Nella stagione 1997/98 le due squadre si sono affrontate per la prima volta in serie A, e nella gara giocata ad Empoli arrivò un successo azzurro per 2-0 con gol di Martusciello e Bonomi. La gara più ricca di gol resta quella della stagione successiva, sempre i A, con i ducali ad imporsi per 5-3. Sul groppone dell’Empoli, che mai ha vinto questo gara con più di due gol di scarto e segnandone al massimo proprio due, c’è anche la pesante sconfitta della serie B 2008/09 quando la squadra allenata da Silvio Baldini perse per 4-1 dopo il vantaggio realizzato da Pozzi. Si va poi alla serie A 2014/15, con partita terminata 2-2 della quale vi abbiamo riportato le immagini. Le due squadre si ritrovano nella serie B 2017/18, ad Empoli gli azzurri asfaltano i ducali con un netto 4-0 grazie al gol di Donnarumma (2), Caputo e Maietta. Le due squadre salgono in serie A e si ritrovano l’anno successivo, in una gara che finisce 3-3 con gli azzurri sempre sotto di uno per poi pareggiare con Silvestre (sarà dato autogol ad Alves) definitivamente a tempo scaduto.

Vediamo la cronistoria della gare tra azzurri e crociati giocate in terra toscana:

1946/47 Serie B 2-1

1948/49 Serie B 2-1

1952/53 Serie C 1-0

1953/54 Serie C 2-0

1971/72 Serie C 1-1

1975/76 Serie C 2-1

1976/77 Serie C 0-2

1977/78 Serie C 1-2

1980/81 Serie C 1-0

1981/82 Serie C 1-0

1984/85 Serie B 1-0

1988/89 Serie B 2-0

1997/98 Serie A 2-0

1998/99 Serie A 3-5

2002/03 Serie A 0-2

2005/06 Serie A 1-2

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 1-1

2008/09 Serie B 1-4

2014/15 Serie A 2-2

2017/18 Serie B 4-0

2018/19 Serie A 3-3