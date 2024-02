La gara di venerdi all’Arechi sarà la diciannovesima sfida tra Salernitana e Empoli in terra campana, con un bilancio totale di 3 successi azzurri, 7 pareggi e 8 affermazioni campane.

Il primo confronto a Salerno risale al campionato 1948/49, Serie B, quando i granata vinsero 5-2 (Bortoletto e Bertolucci firmarono le reti azzurre). Passano 30 anni per una nuova sfida: stagione 1978/79, girone B della Serie C1 e ancora un successo per la Salernitana che vince 2-0. Successo bissato un anno dopo, sempre Serie C1 con i campani vittoriosi 1-0. Nel campionato 1982/83 l’Empoli coglie il primo risultato positivo, andando a pareggiare 0-0 allo stadio Vestuti (il campo dove giocava la Salernitana fino al 1990). Si deve attendere quasi 15 anni per una nuova sfida, la prima all’Arechi: Serie B 1996/97 (stagione poi chiusa con la promozione in A degli azzurri) con la squadra di Spalletti che pareggia 1-1, con Pirri a rispondere al vantaggio empolese di Esposito. La sfida successiva è quella del 4 ottobre 1998, l’unica in Serie A: Salernitana ed Empoli chiudono sul risultato di 1-1 (vantaggio locale con Breda, poi pari di Lucenti) in un campionato che vedrà entrambe retrocedere in B.

Seguono due pareggi nelle stagioni a venire, sempre in B, prima di una nuova vittoria della Salernitana: 1-1 nel campionato 1999/00 (di Saudati il vantaggio azzurro prima del gol di Vannucchi) 0-0 una stagione più tardi ed infine il successo campano firmato da Arcadio al 90′. Arriviamo al campionato 2004/05, l’anno della promozione in A dell’Empoli di Mario Somma, con gli azzurri che all’Arechi chiudono ancora con un pareggio, con Tavano che pareggia l’autorete di Pratali. Il primo successo azzurro a Salerno arriva il 12 ottobre 2008, quando Ighli Vannucchi regala il successo alla squadra di Baldini. Un anno più tardi la pronta vendetta salernitana, con i padroni di casa vincono 1-0 grazie al gol di Caputo.

Negli ultimi precedenti, nell’ottobre del 2017 successo dei padroni di casa con la doppietta di Bocalon a ribaltare il vantaggio azzurro di Pasqual per il 2-1; nel luglio del 2020 4-2 Empoli con la doppietta di Bajrami, Ciciretti e Mancuso per gli azzurri e Gondo e Djuric per la Salernitana; poi il successo granata lo scorso maggio, 2-0, firmato Bogdan e Anderson. Si arriva ad è un’altro 4-2 di marca azzurra, successo nel campionato di Andreazzoli con l’Empoli che si era portato addirittura sul quattro a zero. Lo scorso anno, ultimo precedente, pari per 2-2 con Satriano e Lammers per gli azzurri, Mazzocchi e Dia per i campani.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate a Salerno tra granata ed azzurri:

1948/1949 Serie B 5-2

1949/1950 Serie B 1-0

1978/1979 Serie C 2-0

1979/1980 Serie C 1-0

1982/1983 Serie C 0-0

1996/1997 Serie B 1-1

1998/1999 Serie A 1-1

1999/2000 Serie B 1-1

2000/2001 Serie B 0-0

2001/2002 Serie B 1-0

2004/2005 Serie B 1-1

2008/2009 Serie B 0-1

2009/2010 Serie B 1-0

2017/2018 Serie B 2-1

2019/2020 Serie B 2-4

2020/2021 Serie B 2-0

2021/2022 Serie A 2-4

2022/2023 Serie A 2-2