Si è svolto ieri, martedi 6 febbraio, l’ultimo allenamento aperto al pubblico in preparazione alla sfida di Salerno. Gara, quella di venerdi, non decisiva ma davvero importante. Quella che si presenterà all’Arechi è una grandissima opportunità, infatti vincendo gli azzurri potrebbero iniziare ad estromettere dalla lotta salvezza la prima delle tre squadre che vanno messe dietro. Da dire che l’ambiente che ci attenderà sarà più che caldo. La squadra, nel frattempo, continua a lavorare secondo i principi tattici del 3-4-2-1.

Immaginiamo che le cose più succulente Nicola le proverà in queste due giornate a porte chiuse. Ad oggi però la sensazione è che non si vada a cambiare molto rispetto all’undici di partenza. Ovviamente ci dovrà essere la sostituzione obbligatoria dello squalificato Walukiewicz; si provano, nel terzetto difensivo, sia Bereszynski che Cacace, a seconda di chi giocherà li, verrà poi spostato di fascia Gyasi. Purtroppo non arrivano notizie incoraggianti su Caputo, infatti il bomber di Altamura non sembra ancora pronto per essere tra i convocati. Stesso discorso anche per Marin che non pare recuperare dalla botta presa. Sta invece bene Niang, la sensazione però è che la carta dell’ex Milan possa essere giocata in corso d’opera.

Possibili variabili di formazione potrebbero essere rappresentate da Cancellieri, che scalpita e si allena molto bene, e da Fazzini che potrebbe insidiare Grassi. Come detto, le sedute di oggi e di domani si svolgeranno a porte chiuse.