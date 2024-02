I PIU

– La maggiore fiducia trasmessa da Nicola

– La buona fase difensiva I MENO

– La spinta del pubblico dell’Arechi

– L’aria da ultima spiaggia per la Salernitana

Da quando si è seduto sulla panchina dell’Empoli Nicola ha ottenuto solo risultati positivi. Frutto di una certa disposizione in campo ma soprattutto di una rinnovata fiducia trasmessa ai suoi giocatori. In queste gare si è notata una certa solidità difensiva che può essere un’arma ulteriore e importante per rimanere in corsa per la salvezza.

Giocare all’Arechi non sarà semplice. Per la Salernitana sarà una sorta di ultima spiaggia, un appuntamento da non fallire, e il pubblico sospingerà i suoi giocatori. L’Empoli dovrà quindi scendere in campo col piglio giusto, senza farsi travolgere dal nervosismo o dalla voglia di strafare.